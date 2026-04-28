Des stars ont signé au PSG : L’impact retentissant annoncé dans la presse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant remporté la Ligue des Champions la saison passée, le PSG est définitivement entré dans la cour des grands clubs d’Europe. Un travail XXL a été réalisé par la direction parisienne depuis 15 ans, qui notamment grâce aux signatures de grandes stars, est rapidement devenu un club très impactant sur le territoire national, puis dans le monde entier. Explications.

Avec l’arrivée de QSI en 2011, le PSG a changé de dimension. Si la saison passée, le club parisien est entré dans l’histoire en remportant la Ligue des Champions avec un collectif léché, Paris a longtemps décider de renforcer son image avec les signatures de grandes vedettes comme Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé, ou encore Zlatan Ibrahimovic.

"C'est le club des Parisiens, mais c'est aussi le club qui est ambassadeur de la France"https://t.co/Wt9qmJTO3r — RMC Sport (@RMCsport) April 28, 2026

« On s'est rendu compte que l'impact se faisait vraiment au niveau national » Grâce à ces stars, le PSG a considérablement impacté le football à la fois en France et dans le monde selon Nadia Benmokhtar. « Au fur et à mesure des années, que ce soit avec l'arrivée de joueurs stars, que ce soit avec une équipe qui gagne, avec des résultats sportifs excellents, on s'est rendu compte que l'impact se faisait vraiment au niveau national. C'est un détail, si on prend nos PSG Academy, par exemple, au départ on les a ouverts à Paris et en Île-de-France. Et tout d'un coup on a eu des centres à Lille, à Lyon, à Strasbourg qui nous en ont dit: 'mais nous aussi on veut de la PSG Academy'. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de cet impact-là. C'est le club des Parisiens, mais c'est aussi le club qui est ambassadeur de la France », a confié la directrice diversification et merchandising du PSG.