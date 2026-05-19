Mercato - Greenwood sur le départ : Un autre attaquant veut signer à l'OM !

Axel Cornic

Après deux saisons, Mason Greenwood pourrait bien faire ses valises. L’ailier anglais a laissé entendre qu’il aimerait rester, mais l’Olympique de Marseille pourrait bien réaliser l’un des meilleurs coups de son histoire en le vendant, puisqu’il est actuellement évalué autour des 50M€ et semble avoir la cote sur le marché des transferts. D’ailleurs, son remplaçant semble déjà avoir été trouvé...

Toutes les belles histoires ont une fin. Celle entre Mason Greenwood et Marseille a débuté à l’été 2024, lorsque l’occasion lui a été donnée de relancer sa carrière loin de l’Angleterre et de Manchester United. Au total il aura marqué 48 buts en 81 matchs toutes compétitions confondues, devenant l’un des facteurs X de l’OM. Mais le match contre le Stade Rennais pourrait bien avoir été le dernier pour lui sous les couleurs marseillaises.

Greenwood sur le départ Il faut dire que l’ailier de 24 ans, recruté pour 26M€, pourrait bien partir pour près de 50M€, soit presque le double. Et ce montant serait historique pour l’OM, puisque Mason Greenwood deviendrait la meilleure vente de très loin devant Michy Batshuayi et son transfert à Chelsea pour 39M€, en 2017. Plusieurs clubs se seraient d’ailleurs déjà positionnés pour le récupérer, puisque la presse italienne a évoqué ces dernières semaines un intérêt prononcé de la Juventus ainsi que de l’AS Roma.