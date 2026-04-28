PSG-Bayern : Supporter de l'OM, Emmanuel Macron donne son pronostic !

Amadou Diawara

Pour le compte des demi-finales aller de la Ligue des Champions, le PSG va recevoir le Bayern au Parc des Princes de Paris ce mardi soir. Actuellement à Andorre pour rencontrer des étudiants, Emmanuel Macron a donné son pronostic pour ce match, et ce, même s'il est supporter de l'OM.

Tombeur de l'AS Monaco, de Chelsea et de Liverpool, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a validé son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Opposé au Bayern dans le dernier carré de la compétition, le club emmené par Luis Enrique reçoit au Parc des Princes de Paris ce mardi soir, avant de se déplacer à l'Allianz Arena de Munich le mercredi 6 mai.

Mbappé, Messi, Neymar quittent le PSG, Luis Enrique a posé ses conditions ! https://t.co/4hfACl0Oth — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

«Je suis supporter de l'OM, mais ce soir, c'est le PSG qui joue» En déplacement à Andorre, où il a rencontré des étudiants, Emmanuel Macron a annoncé la couleur avant le choc entre le PSG et le Bayern. « Croyez-vous que la France va gagner la Coupe du Monde ? Oui. PSG ou OM ? Moi je suis supporter de l'OM, mais ce (mardi) soir, c'est le PSG qui joue. donc PSG. Mon pronostic ? Je pense qu'ils gagnent 3-1. Une victoire à la fin ? Je pense que oui. La Ligue des Champions aussi ? C'est jamais gagné, mais c'est une belle équipe. Et je pense qu'on a une belle équipe de France aussi. Je fais confiance à Didier Deschamps », a jugé le président de la République française dans une vidéo publiée sur le compte X de BFM TV.