Mercato : Réclamé par le Real Madrid, Vitinha lâche une grosse annonce avec le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Troisième du dernier Ballon d’Or, Vitinha est devenu un joueur de classe mondiale au PSG. L’international Portugais est dans le viseur du Real Madrid, qui le convoite depuis plusieurs mois désormais. Mais une fois de plus, le numéro 17 a rappelé son attachement envers le club de la capitale.

Un véritable maestro. Homme fort du succès européen du PSG la saison passée, Vitinha a terminé troisième de la dernière édition du Ballon d’Or. Un nouveau statut qu’accepte parfaitement le Portugais, qui fait désormais clairement partie des meilleurs joueurs du monde. Et forcément, cette nouvelle dimension prise par le numéro 17 du PSG s’accompagne de convoitises sur le mercato. Depuis plusieurs mois, le Real Madrid est très intéressé par Vitinha, qui serait même la priorité numéro une du club madrilène au milieu de terrain.

Vitinha très attaché au PSG Cependant, le joueur de 26 ans a toujours rappelé son attachement au PSG, comme ce lundi au cours d’un entretien accordé au site du club. « Évidemment, ce serait un gros échec si je n’avais pas grandi ou si je ne m’étais pas amélioré sur de nombreux aspects, et si je n’étais pas devenu une meilleure personne et un meilleur joueur lors de ces quatre années. Si tu me demandes de comparer le Vitinha de 2022 à celui de maintenant, je sens que je me suis développé autant comme homme que comme joueur, et j’en suis très heureux », a d’abord confié Vitinha avant de rappeler son amour du PSG.