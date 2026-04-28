Mercato - PSG : «Tout ne dépend pas de l'argent», le conseil qui a convaincu Nasser Al-Khelaïfi ?

Amadou Diawara

Le 23 aout 2020, le PSG de Thomas Tuchel s'est incliné face au Bayern en finale de la Ligue des Champions. Comme révélé par Karl-Heinz Rummenigge, il a consolé Nasser Al-Khelaïfi après cette désillusion parisienne. De surcroit, l'ancien Président-directeur général bavarois a conseillé le président du PSG sur le mercato.

Vainqueur de la Ligue des Champions le 31 mai 2025, le PSG avait perdu une finale auparavant. C'était le 23 aout 2020. En effet, les hommes de Thomas Tuchel s'étaient inclinés face au Bayern (1-0). Après la rencontre, Karl-Heinz Rummenigge avait adressé des mots forts à Nasser Al-Khelaïfi lui donnant des conseils sur son mercato par la même occasion. Des conseils que le président du PSG n'a suivi qu'à partir de l'été 2023, ayant mis fin à la génération bling-bling.

Du PSG à Arsenal : Le père de Kvaratskhelia vend déjà la mèche pour son transfert ! https://t.co/YaBYFvLMMn — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

«Tu dois faire des transferts intelligents» « Je suis heureux pour Nasser, qu’il soit si bien accueilli par les supporters. Mais ceux-ci lui doivent aussi beaucoup. Car qui était le Paris Saint-Germain avant que Qatar Sports Investments ne le rachète ? Je m’en souviens encore, après avoir perdu contre nous en finale en 2020, Nasser était complètement abattu », a confié Karl-Heinz Rummenigge lors d'un entretien accordé à T-Online.