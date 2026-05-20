Bruno Genesio à l’OM ? La «bagarre» qui risque de jouer en sa faveur

L’Olympique de Marseille va une fois de plus opérer un changement sur son banc de touche. Habib Beye a pris la place de Roberto De Zerbi au mois de février, mais ne devrait pas passer l’été dans la cité phocéenne. Bruno Genesio serait une option à l’étude en coulisses et une très bonne si l’on en croit l’analyse de Régis Testelin. Explications.
Pendant quatre ans, Bruno Genesio s’est bâti une réputation dans le monde des entraîneurs à l’OL. De par ses performances en Ligue des champions, il a été surnommé par quelques internautes Pep Genesio en référence à Pep Guardiola. Grâce au parcours du LOSC en Ligue des champions la saison dernière et certains succès contre le Real Madrid et l’Atletico de Madrid et un nul contre la Juventus notamment, Genesio a renforcé ce statut sur la scène européenne.
«Genesio je le trouve extrêmement compatible»
Arrivé au LOSC en 2024, Bruno Genesio est dans la discussion pour devenir le futur entraîneur de l’OM pour remplacer Habib Beye à l’intersaison sur le banc du club phocéen. Sur le plateau de L’Équipe du soir, Régis Testelin a évoqué le dossier Genesio et à quel point son expérience à Lille pourrait lui être bénéfique. « Genesio je le trouve extrêmement compatible parce que c’est un super entraîneur. Il s’est fritté en salle de presse à Lille pendant deux ans avec tout le monde. C’est un mec qui ne se laisse pas du tout marcher sur les pieds. Et dernièrement, surtout cet argument : il vient de passer deux ans avec Olivier Létang ».
«Quand tu t’es bagarré pendant deux ans avec Olivier Létang...»
Sa collaboration avec le très présent président du LOSC, en la personne d’Olivier Létang, lui serait d’une grande aide pour se mesurer au demandeur comité directeur de l’Olympique de Marseille. « Le quotidien avec Olivier Létang, ce n’est pas gagné parce que c’est quelqu’un de très dur, de très exigeant. Intrusif, c’est peut-être pour ça qu’il a envie de partir (ndlr du LOSC). Quand tu t’es bagarré pendant deux ans avec Olivier Létang au quotidien, je pense que t’es prêt à affronter le board de l’OM ». Reste à savoir quel sera le dénouement du feuilleton du futur entraîneur de l’OM, qui de Christophe Galtier, Bruno Genesio ou Pierre Sage héritera de cette formation.