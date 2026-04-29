Mercato : Le PSG relance tout pour Maghnes Akliouche !

Cet été, le PSG pourrait se montrer ambitieux sur le mercato. Le club de la capitale va se montrer très attentif au marché français, et semblerait avoir trouvé sa nouvelle pépite du côté de l’AS Monaco. Auteur d’une belle saison sur le Rocher, Maghnes Akliouche est totalement dans le viseur des dirigeants parisiens, qui ont lancé les grandes manœuvres pour le recruter prochainement.
Engagé dans une folle fin de saison, le PSG a déjà lancé ses manœuvres pour le mercato estival. Les dirigeants du club parisien ont déjà ciblé plusieurs profils pour cet été, notamment au niveau du secteur offensif. Si les noms de Julian Alvarez (Atlético de Madrid), Mateus Fernandes (West Ham) ou encore d’Ayyoub Bouaddi (LOSC) sont revenus avec insistance, le club de la capitale cible également Maghnes Akliouche. Le milieu offensif de l’AS Monaco, déjà lié au PSG par le passé, est toujours sur les petits papiers du champion d’Europe.
Le PSG veut recruter Akliouche
A en croire les dernières révélations de Sky Sports, le PSG et ses représentants sont récemment venus échanger avec l’international Français de 24 ans. Le club parisien a affirmé sa volonté de le recruter Maghnes Akliouche cet été, Paris ayant été très attentif aux récentes prestations du maestro monégasque au cours des derniers mois. Comme le précise le média, à l’heure actuelle, Akliouche est l’un des premiers noms de la short-list parisienne sur ce mercato estival 2026, preuve que le PSG le tient en haute estime.
« Le PSG ? C’est toujours flatteur »
« Je suis sous contrat jusqu’en 2028. Je veux juste donner le meilleur de moi-même au quotidien. Pour le reste, on verra avec le club mais honnêtement, je me sens très bien à Monaco. Le PSG ? C’est toujours flatteur. C’est l’un si ce n’est le meilleur club de France. Ça reste flatteur mais comme j’ai dit, je suis concentré sur l’AS Monaco et nos grandes échéances », confiait de son côté Maghnes Akliouche quant à une possibilité de signer avec le PSG en mars dernier…