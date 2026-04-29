Mercato : Le PSG relance tout pour Maghnes Akliouche !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG pourrait se montrer ambitieux sur le mercato. Le club de la capitale va se montrer très attentif au marché français, et semblerait avoir trouvé sa nouvelle pépite du côté de l’AS Monaco. Auteur d’une belle saison sur le Rocher, Maghnes Akliouche est totalement dans le viseur des dirigeants parisiens, qui ont lancé les grandes manœuvres pour le recruter prochainement.

Engagé dans une folle fin de saison, le PSG a déjà lancé ses manœuvres pour le mercato estival. Les dirigeants du club parisien ont déjà ciblé plusieurs profils pour cet été, notamment au niveau du secteur offensif. Si les noms de Julian Alvarez (Atlético de Madrid), Mateus Fernandes (West Ham) ou encore d’Ayyoub Bouaddi (LOSC) sont revenus avec insistance, le club de la capitale cible également Maghnes Akliouche. Le milieu offensif de l’AS Monaco, déjà lié au PSG par le passé, est toujours sur les petits papiers du champion d’Europe.

🚨ℹ️✅️Le PSG relance la piste Maghnes Akliouche, et la tendance est claire, il aurait déjà fait savoir à son entourage qu’il donnait sa priorité au PSG !



Cette offensive est notamment portée par Luis Enrique. Le joueur figure très haut sur la short-list parisienne.



Un signal… pic.twitter.com/rk38vewtby — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) April 29, 2026

Le PSG veut recruter Akliouche A en croire les dernières révélations de Sky Sports, le PSG et ses représentants sont récemment venus échanger avec l’international Français de 24 ans. Le club parisien a affirmé sa volonté de le recruter Maghnes Akliouche cet été, Paris ayant été très attentif aux récentes prestations du maestro monégasque au cours des derniers mois. Comme le précise le média, à l’heure actuelle, Akliouche est l’un des premiers noms de la short-list parisienne sur ce mercato estival 2026, preuve que le PSG le tient en haute estime.