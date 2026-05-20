Transfert de Julian Alvarez : Le PSG face à un problème à 500M€ ?

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines les sources sont unanimes, le PSG a fait du recrutement de Julian Alvarez sa priorité de l’été. Le club de la capitale doit faire notamment avec la concurrence du FC Barcelone, mais il y a surtout un plus gros problème dans ce dossier. En effet, le buteur argentin disposerait dans son contrat d’une clause libératoire de 500M€, ce qui met l’Atlético de Madrid en position de force.

Pour le moment, le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, mais le PSG a déjà ciblé quelques joueurs qui pourraient potentiellement renforcer l’effectif de Luis Enrique. La priorité du club de la capitale serait de mettre la main sur le buteur de l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez. Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole annonce que l’international argentin a de grandes chances de quitter les Colchoneros cet été et Paris pourrait donc en profiter.

Julian Alvarez a une clause libératoire de 500M€ Le PSG s’intéresse donc à Julian Alvarez, mais il n’est pas le seul. Le FC Barcelone, qui va perdre Robert Lewandowski cet été, serait également sur le dossier. L’intérêt blaugrana n’est pas le seul problème pour Paris, car, d’après les informations de La Cadena Ser, le buteur de 26 ans disposerait d’une clause libératoire de 500M€. Une somme qui paraît impossible à lever et cela veut donc dire que l’Atlético de Madrid sera donc en position de force dans les négociations pour un potentiel transfert du champion du monde, sous contrat jusqu’au 30 juin 2030.