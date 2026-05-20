Mercato : La décision du PSG annoncée pour Bradley Barcola ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Paris Saint-Germain et Bradley Barcola, il se pourrait que l’amour ne dure bel et bien que trois ans. Dans les prochaines semaines, lui qui ne s’est toujours pas mis d’accord avec sa direction pour prolonger son contrat courant jusqu’en 2028, un transfert ne serait pas à exclure bien que le Paris Saint-Germain ne soit pas spécialement vendeur d’après Foot Mercato.

Le doublé pour le PSG ? Champions d’Europe 2025 puis 2026 en attendant le verdict de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal à Budapest dans l’enceinte de la Puskas Arena. Et après ? Le Paris Saint-Germain aura des décisions importantes à prendre sur le marché des transferts. Les dossiers Julian Alvarez, Gonçalo Ramos, Kang-in Lee, Fabian Ruiz ou encore Bradley Barcola… L’été s’annonce chaud à la Factory.

«Paris n’est pas forcément vendeur, ils veulent le garder» Le10sport.com vous dévoilait il y a quelques jours que Liverpool revient à la charge avec un intérêt concret émanant du camp Barcola à l’idée de s’exiler du côté d’Anfield après trois saisons au Paris Saint-Germain. Mais quelle est la position du comité directeur du PSG pour Bradley Barcola ? Selon les informations de Sébastien Denis, journaliste de Foot Mercato, la tendance n’est pas vraiment à un transfert. « Barcola ? Paris n’est pas forcément vendeur, ils veulent le garder. Il y a une revalorisation salariale à faire ».