Mercato - OM : Ce géant européen veut recruter Greenwood depuis trois ans !

A la peine à Manchester United, Mason Greenwood a rejoint l'OM lors de l'été 2024. A Marseille depuis presque deux ans, l'attaquant anglais pourrait prendre le large lors du prochain mercato, et ce, même s'il est engagé jusqu'en 2029. En effet, la Juventus souhaiterait recruter Mason Greenwood depuis trois ans, et compterait revenir à la charge à l'intersaison 2026.
Mason Greenwood est devenu indésirable à Manchester United, notamment à cause de ses problèmes extra-sportifs. Alarmé par la situation de l'attaquant de 24 ans, l'OM a sauté sur l'occasion. Et grâce à une offre avoisinant les 26M€, le club de Frank McCourt a raflé la mise, avant d'officialiser la signature du joueur le 18 juillet 2024.
La Juventus rêve d'arracher Mason Greenwood à l'OM
Lors de son arrivée à Marseille, Mason Greenwood a paraphé un contrat de cinq saisons à l'OM, soit jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, le numéro 10 d'Habib Beye pourrait changer d'air dès cet cet été. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la Juventus réfléchit à la composition de son attaque pour le prochain exercice. Francisco Conceiçao ayant la cote en Premier League et Edon Zhegrova ayant totalement manqué ses débuts chez les Bianconeri. Comme révélé par le média transalpin, la Vieille Dame rêverait de recruter Mason Greenwood.
La Juventus a coché le nom de Greenwood en mars 2023
A en croire la Gazzetta dello Sport, la Juventus s'intéresserait à Mason Greenwood depuis près de trois ans. En effet, la Vieille Dame aurait coché le nom de l'ailier droit anglais en mars 2023. Et lors de l'été 2024, Cristiano Giuntoli aurait négocié longuement avec la direction de Manchester United. Toutefois, le directeur sportif turinois a été devancé par l'OM sur ce dossier, et ce, parce qu'il a eu du mal à boucler le départ Federico Chiesa, actuellement à Liverpool. Reste à savoir si la Juve aura plus de réussite lors du prochain mercato estival.