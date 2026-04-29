Mercato - OM : Ce géant européen veut recruter Greenwood depuis trois ans !

Amadou Diawara

A la peine à Manchester United, Mason Greenwood a rejoint l'OM lors de l'été 2024. A Marseille depuis presque deux ans, l'attaquant anglais pourrait prendre le large lors du prochain mercato, et ce, même s'il est engagé jusqu'en 2029. En effet, la Juventus souhaiterait recruter Mason Greenwood depuis trois ans, et compterait revenir à la charge à l'intersaison 2026.

Mason Greenwood est devenu indésirable à Manchester United, notamment à cause de ses problèmes extra-sportifs. Alarmé par la situation de l'attaquant de 24 ans, l'OM a sauté sur l'occasion. Et grâce à une offre avoisinant les 26M€, le club de Frank McCourt a raflé la mise, avant d'officialiser la signature du joueur le 18 juillet 2024.

Mercato - OM : Le malaise est confirmé, Mason Greenwood veut claquer la porte https://t.co/lZ8yV2jUAa — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

La Juventus rêve d'arracher Mason Greenwood à l'OM Lors de son arrivée à Marseille, Mason Greenwood a paraphé un contrat de cinq saisons à l'OM, soit jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, le numéro 10 d'Habib Beye pourrait changer d'air dès cet cet été. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la Juventus réfléchit à la composition de son attaque pour le prochain exercice. Francisco Conceiçao ayant la cote en Premier League et Edon Zhegrova ayant totalement manqué ses débuts chez les Bianconeri. Comme révélé par le média transalpin, la Vieille Dame rêverait de recruter Mason Greenwood.