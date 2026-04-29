«C’est la priorité au Real Madrid» : Un journaliste annonce déjà trois transferts… en attendant José Mourinho ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Real Madrid s’apprête à connaître de gros changements après deux saisons décevantes. José Mourinho pourrait faire son retour sur le banc de touche, tandis que plusieurs joueurs sont attendus pour renforcer l’effectif. Le secteur défensif ferait office de priorité aux yeux des décideurs merengue.

Éliminé en Ligue des Champions et largement distancé en Liga, à onze points du leader barcelonais, le Real Madrid se dirige vers une saison blanche et cela devrait provoquer des changements durant l’intersaison. Un nouvel entraîneur pourrait débarquer en lieu et place d’Alvaro Arbeloa, qui n’a pas réussi à relancer l’équipe après le départ de Xabi Alonso en janvier dernier. Didier Deschamps, Mauricio Pochettino ou encore Jürgen Klopp ont été cités sur les tablettes madrilènes, tout comme José Mourinho, placé comme le favori du président Florentino Pérez par le média The Athletic.

Mercato - PSG : «Je me sens pleinement épanoui avec Luis Enrique» , Vitinha répond cash au Real Madrid https://t.co/7lQDuiur78 — le10sport (@le10sport) April 29, 2026

Pérez va avoir le dernier mot « Je peux confirmer personnellement les informations comme quoi Florentino Pérez va décider lui-même du prochain entraîneur du Real Madrid. Le président va considérer toutes les potentielles options pour le poste. Il prendra le contrôle total de la situation. Florentino Pérez ne prendra pas la décision seul, mais il aura le dernier mot » a ajouté le journaliste Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.