Mercato - Ça va bouger à l’OM : Deux recrues de l’été dernier déjà vendues ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille a failli dans sa mission de se qualifier en Ligue des champions. Une fin de saison plus que compliquée sur le plan sportif pour les joueurs d’Habib Beye qui ont dû se contenter de la Ligue Europa. Mais sans la prime de qualification allouée par l’UEFA pour la C1, l’OM se retrouverait dans l’obligation de vendre des joueurs au profil spécifique. Explications.

La saison de l’OM s’est terminée par une victoire à Rennes (3-1) dimanche dernier. Mais ces dernières semaines, ce n’était clairement pas la fête à Marseille. Entre résultats sportifs pas à la hauteur, stages forcés à la Commanderie, et déclarations fracassantes dans la presse par le désormais ex-directeur du football Medhi Benatia, il ne faisait pas bon vivre dans la cité phocéenne. Néanmoins, Igor Paixao a tenu à faire passer un message sur ses réseaux sociaux.

Paixao : «Nous continuons ensemble, plus forts, en apprenant de chaque défi et prêts pour ce qui nous attend à l’avenir» « Merci mon Dieu pour une saison de plus accomplie. Ça n’a pas été facile, mais il n’a jamais manqué d’engagement, d’unité et de volonté d’honorer ce maillot. Aujourd’hui, le sentiment est celui du bonheur et de la gratitude pour la qualification en Europa League, fruit du travail de tous, sur le terrain comme en dehors. Je remercie mes coéquipiers, le staff technique, le club et surtout les supporters, qui ont été à nos côtés dans chaque bataille. Nous continuons ensemble, plus forts, en apprenant de chaque défi et prêts pour ce qui nous attend à l’avenir », a rédigé Igor Paixao, ayant un mot chaleureux à l’égard de Dieu, des supporters et des salariés de l’OM avec cette qualification en Ligue Europa.