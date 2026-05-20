OM : Medhi Benatia revient sur la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Invité dans l’émission The Bridge, Medhi Benatia est revenu sur la violente altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, à la suite de laquelle l’OM a décidé de se séparer des deux joueurs l’été dernier. L’ancien directeur du football de Marseille a confirmé qu’il y avait bien eu une bagarre entre les deux hommes.

Animée par Aurélien Tchouameni, le dernier épisode de l’émission The Bridge a accueilli Paul Pogba, le rappeur Soprano, ainsi que Medhi Benatia, qui vient de quitter ses fonctions à l’OM. Ce dernier est revenu sur son choix de partir, ouvrant d’ailleurs la porte au PSG si Nasser Al-Khelaïfi a besoin de lui, mais également sur la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, survenue l’été dernier après la défaite de Marseille à Rennes (1-0) pour le compte de la première journée de Ligue 1.

« Pas une bagarre où on se pousse, une bagarre dans un vestiaire » « On a attendu pendant deux jours et demi qu’on reçoive un petit peu des excuses quand même par rapport à ce qui s’est passé. Quand je dis on, je parle de moi, le président, le coach. Malheureusement, elles ne sont pas arrivées. Et en fait, quand il se passe ça dans un vestiaire, avec le directeur du football, avec le coach, c’est une image qui est quand même moche », a expliqué Medhi Benatia, avant d’être interrogé sur ce qu’il s’était réellement passé dans le vestiaire de l’OM. « Cet épisode a fait tellement de mal que je n’ai même pas envie de… Mais il s’est passé une bagarre. Pas une bagarre où on se pousse, une bagarre dans un vestiaire. On a essayé de me dire que ça arrive souvent, mais moi, j’ai fait 20 ans de vestiaire, j’ai fait dix ans capitaine de l’équipe nationale du Maroc. Je peux te dire que j’ai eu tous les caractères que tu veux, mais je n’ai pas vu une bagarre. »