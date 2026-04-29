Mercato : Problème d'argent à l'OM, plusieurs joueurs vendus avant le 30 juin ?

Amadou Diawara

L'OM d'Habib Beye n'a plus que trois matchs à jouer avant la fin de sa saison. En effet, le club olympien a rendez-vous avec le FC Nantes, Le Havre et le Stade Rennais en Ligue 1. Après ces rencontres, l'OM de Frank McCourt pourrait vendre plusieurs joueurs pour rééquilibrer ses comptes.

Emmené par Roberto De Zerbi dans un premier temps, l'OM de Frank McCourt est désormais dirigé par Habib Beye. Ayant pour grand objectif de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, le club olympien n'a plus du tout son destin entre les mains. En effet, la bande à Mason Greenwood est classée 6ème en Ligue 1, à quatre points de la troisième place occupée par l'OL. L'écurie marseillaise doit donc réaliser un sans-faute dans la dernière ligne droite de la saison, et espérer des faux pas de ses concurrents.

Mercato - OM : Le malaise est confirmé, Mason Greenwood veut claquer la porte https://t.co/lZ8yV2jUAa — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

L'OM va passer devant la DNCG en juin Pou rappel, l'OM a encore trois matchs de Ligue 1 à disputer cette saison : deux déplacements - à Nantes le 2 mai et au Havre le 10 mai - avant de recevoir le Stade Rennais le 17 mai. D'après les indiscrétions de L'Equipe, le club présidé par Frank McCourt passera ensuite devant la DNCG, plus précisément au mois de juin. Cette dernière aura un œil attentif sur les comptes de l'OM et sur les projections de sa direction. Et une qualification en Ligue des Champions pourrait faire du bien aux finances du club. Dans tous les cas, « des ventes de joueurs d'ici au 30 juin pourraient s'avérer rassurantes », après un gros déficit en 2024-2025 (105M€) et un exercice 2025-2026 dans le rouge.