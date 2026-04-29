Vente OM : «Basta», il craque et demande à Frank McCourt de partir !

Interrogé sur l'OM, Pascal Olmeta a laissé éclater sa colère. En effet, l'ancien gardien olympien a pointé du doigt les mauvais choix du club, qui, selon lui, est en galère depuis près de trente ans. A en croire Pascal Olmeta, Frank McCourt doit vendre pour le bien de l'OM.
La saison 2025-2026 de l'OM a été particulièrement mouvementée. En effet, le club phocéen s'est totalement révolutionné en cours de saison, et ce, à cause de ses performances en dents de scie. Alors qu'il y a eu du mouvement à tous les étages, avec notamment les départs de Roberto De Zerbi et de Pablo Longoria, Pascal Olmeta affirme que Frank McCourt doit également abandonner le navire.
«S’il faut vendre le club, vendez-le»
« Comment peut-on ne plus parler de Ligue des champions tous les ans ? Jusqu’à quand ça va durer ? Si on a écrit les plus belles pages de l’histoire du club, c’est aussi parce que les gens autour connaissaient vraiment l’OM. On ne débarque pas à Marseille en voulant tout révolutionner ! Et on ne part pas en stage en claquettes », a pesté Pascal Olmeta, ex-gardien de l'OM (1990-1993), lors d'un entretien accordé à La Provence.
«J’ai l’impression qu’on n’y arrive plus depuis 1995-96»
Dans la foulée, Pascal Olmeta en a rajouté une couche : « J’ai l’impression qu’on n’y arrive plus depuis 1995-96. Quand ça marche, c’est toujours à couteaux tirés en coulisses. Et dès que ça va mal dans le vestiaire ou dans le staff, on va chercher un entraîneur étranger avec dix adjoints. Basta ! S’il faut vendre le club, vendez-le ! LVMH a racheté le Paris FC, mais je suis persuadé qu’ils auraient été intéressés par l’OM ». Reste à savoir si Frank McCourt (72 ans), actuel propriétaire de l'OM, se décidera finalement à vendre le club dans un avenir proche.