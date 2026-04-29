Vente OM : «Basta», il craque et demande à Frank McCourt de partir !

Amadou Diawara

Interrogé sur l'OM, Pascal Olmeta a laissé éclater sa colère. En effet, l'ancien gardien olympien a pointé du doigt les mauvais choix du club, qui, selon lui, est en galère depuis près de trente ans. A en croire Pascal Olmeta, Frank McCourt doit vendre pour le bien de l'OM.

La saison 2025-2026 de l'OM a été particulièrement mouvementée. En effet, le club phocéen s'est totalement révolutionné en cours de saison, et ce, à cause de ses performances en dents de scie. Alors qu'il y a eu du mouvement à tous les étages, avec notamment les départs de Roberto De Zerbi et de Pablo Longoria, Pascal Olmeta affirme que Frank McCourt doit également abandonner le navire.

OM - Clash avec Habib Beye : Himad Abdelli se fait recadrer ! https://t.co/Zmtt3S2qVW — le10sport (@le10sport) April 29, 2026

«S’il faut vendre le club, vendez-le» « Comment peut-on ne plus parler de Ligue des champions tous les ans ? Jusqu’à quand ça va durer ? Si on a écrit les plus belles pages de l’histoire du club, c’est aussi parce que les gens autour connaissaient vraiment l’OM. On ne débarque pas à Marseille en voulant tout révolutionner ! Et on ne part pas en stage en claquettes », a pesté Pascal Olmeta, ex-gardien de l'OM (1990-1993), lors d'un entretien accordé à La Provence.