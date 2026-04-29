PSG : «Fatigué» après le choc contre le Bayern Munich, Luis Enrique se lâche en conférence de presse

Ce mardi soir, le PSG a reçu le Bayern au Parc des Princes. Au terme d'un match de folie, le club de la capitale s'est imposé en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Alors que l'intensité était au rendez-vous, Luis Enrique a confié qu'il était lessivé après le coup de sifflet final.
Pour le compte des demi-finales aller de la Ligue des Champions, le PSG a affronté le Bayern au Parc des Princes ce mardi soir. Et la bande à Ousmane Dembélé a fini par s'imposer contre celle de Michael Olise (5-4). Présent en conférence de presse après le coup de sifflet final de la rencontre, Luis Enrique a avoué qu'il était lessivé à cause de l'intensité de la rencontre.
«Je suis fatigué, alors que je n'ai pas couru comme les joueurs»
« Comment ressortez-vous d'une telle rencontre ? Ça a été un match très différent, avec deux équipes d'un niveau incroyable. Les deux équipes ont montré le football qu'elles aiment. Je suis fatigué, alors que je n'ai pas couru comme les joueurs. Ils ont mieux démarré que nous, ils se sont créé beaucoup d'occasions, puis on a changé le match. On a démarré la deuxième mi-temps mieux qu'eux. Ensuite, on a concédé deux buts. Il y a eu différentes situations tout le temps. Il faut féliciter les deux équipes, et tous les gens qui étaient dans le stade. C'est une nuit dont on se souviendra toujours », s'est enflammé Luis Enrique, avant d'en rajouter une couche.
«Je suis tellement fatigué que c'est difficile de me projeter»
« Comment vous projetez-vous sur le retour ? Je suis tellement fatigué que c'est difficile de me projeter dans une semaine. Il faut analyser ce match, il y a des aspects qu'on peut améliorer. Quand tu affrontes une équipe avec de telles qualités individuelles et collectives, c'est difficile. On a très bien défendu, mais on a encaissé quatre buts. Il faut se reposer, récupérer, penser au Championnat d'abord, et on va voir. Mais je pense que le retour sera similaire à ce soir (mardi) », a jugé Luis Enrique, l'entraineur du PSG. Reste à savoir si la demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern sera bien aussi intense.