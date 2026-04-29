Mercato - PSG : «Je me sens pleinement épanoui avec Luis Enrique» , Vitinha répond cash au Real Madrid

Du PSG au Real Madrid ? C'est le voeu que beaucoup de supporters du club merengue aimeraient voir exaucé concernant Vitinha. Le milieu de terrain de 26 ans n'a jamais été aussi régulier et impactant au PSG que depuis la saison dernière et ferait rêver plus d'un socios du Real Madrid. L'international portugais a calmé leurs ardeurs.
En Espagne, les Madridistas semblent avoir tranché. Un sondage a circulé concernant la recrue parfaite à leurs yeux pour le milieu de terrain entre le Ballon d'or 2024 Rodri, Martin Zubimendi qui figurait déjà dans les petits papiers des dirigeants du Real Madrid l'été dernier avant qu'il ne signe à Arsenal ou encore Vitinha, les supporters de la Casa Blanca jettent leur dévolu sur le 3ème au classement du Ballon d'or 2025 : l'international portugais et milieu de terrain du PSG.
«C’est une personne fantastique, et je me sens à l’aise avec lui»
Et alors que Vitinha a prolongé son contrat au Paris Saint-Germain en février 2025 jusqu'en juin 2029, il ne faudrait sûrement pas s'attendre à ce qu'il tourne le dos au PSG pour le Real Madrid prochainement. Il n'y a qu'à se pencher sur les propos tenus par le principal concerné aux médias du Paris Saint-Germain sur son bien-être dans la capitale et sous les ordres de Luis Enrique. « Au-delà de ses qualités tactiques et techniques en tant qu’entraîneur, c’est une personne fantastique, et je me sens à l’aise avec lui. Nous ne parlons pas seulement de football, et c’est aussi une bonne chose. C’est quelqu’un de très naturel et normal, qui est très franc avec toi. Tu sens que ses retours sont sincères et reflètent ce qu’il pense de toi, et ce qu’il veut de toi, c’est très important. A côté de ça, tout a bien marché sur le plan de l’équipe et sur le plan personnel, mais aussi pour lui en tant qu’entraîneur. Je me sens totalement à l’aise dans mon rôle, et pas dans ma zone de confort, puisqu’on en sort souvent, ce qui est une bonne chose. Je me sens pleinement épanoui en jouant sous Luis Enrique »
«La vérité, c’est que nous sommes tous très heureux»
Le Paris Saint-Germain ou rien ? Cela semble être l'état d'esprit dans lequel Vitinha se trouve concernant son avenir proche quand bien même il ait dernièrement reconnu vouloir un jour retourner au bercail au sein de son club formateur du FC Porto. L'influence de Luis Enrique dans son jeu et au sein du vestiaire du PSG est telle qu'il se dit « très heureux » dans ce groupe. « Bien sûr, parce que tu n’as pas seulement un coach qui te fait gagner, tu as aussi un coach qui te convainc de suivre sa philosophie de jeu. Par rapport à la manière dont il travaille au quotidien, la manière dont nous nous entraînons, ça me paraît improbable de ne pas l’aimer. Selon moi, si tout se passe bien à l’entraînement, les résultats suivent. La vérité, c’est que nous sommes tous très heureux ». Le Real Madrid tient sa réponse.