Mercato - PSG : «Je me sens pleinement épanoui avec Luis Enrique» , Vitinha répond cash au Real Madrid

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du PSG au Real Madrid ? C'est le voeu que beaucoup de supporters du club merengue aimeraient voir exaucé concernant Vitinha. Le milieu de terrain de 26 ans n'a jamais été aussi régulier et impactant au PSG que depuis la saison dernière et ferait rêver plus d'un socios du Real Madrid. L'international portugais a calmé leurs ardeurs.

En Espagne, les Madridistas semblent avoir tranché. Un sondage a circulé concernant la recrue parfaite à leurs yeux pour le milieu de terrain entre le Ballon d'or 2024 Rodri, Martin Zubimendi qui figurait déjà dans les petits papiers des dirigeants du Real Madrid l'été dernier avant qu'il ne signe à Arsenal ou encore Vitinha, les supporters de la Casa Blanca jettent leur dévolu sur le 3ème au classement du Ballon d'or 2025 : l'international portugais et milieu de terrain du PSG.

🔴🔵 Oui ce n’est qu’Angers. Mais que Beraldo soit une alternative crédible face à des équipes de 2e partie de tableau de L1, ça permettra de faire souffler Vitinha un peu plus l’an prochain.



Un changement de poste (génial) de plus trouvé par Luis Enrique pic.twitter.com/JNbxDEjmpS — Romain Beddouk (@RomainBeddouk) April 27, 2026

«C’est une personne fantastique, et je me sens à l’aise avec lui» Et alors que Vitinha a prolongé son contrat au Paris Saint-Germain en février 2025 jusqu'en juin 2029, il ne faudrait sûrement pas s'attendre à ce qu'il tourne le dos au PSG pour le Real Madrid prochainement. Il n'y a qu'à se pencher sur les propos tenus par le principal concerné aux médias du Paris Saint-Germain sur son bien-être dans la capitale et sous les ordres de Luis Enrique. « Au-delà de ses qualités tactiques et techniques en tant qu’entraîneur, c’est une personne fantastique, et je me sens à l’aise avec lui. Nous ne parlons pas seulement de football, et c’est aussi une bonne chose. C’est quelqu’un de très naturel et normal, qui est très franc avec toi. Tu sens que ses retours sont sincères et reflètent ce qu’il pense de toi, et ce qu’il veut de toi, c’est très important. A côté de ça, tout a bien marché sur le plan de l’équipe et sur le plan personnel, mais aussi pour lui en tant qu’entraîneur. Je me sens totalement à l’aise dans mon rôle, et pas dans ma zone de confort, puisqu’on en sort souvent, ce qui est une bonne chose. Je me sens pleinement épanoui en jouant sous Luis Enrique »