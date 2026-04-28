«Certains joueurs aimeraient qu’il redescende» : Un problème Vitinha dans le vestiaire du PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que très impressionnant depuis quelques mois, Vitinha ne ferait pas l’unanimité au sein du vestiaire du PSG. Le journaliste de Libération, Gregory Schneider estime en effet que certains joueurs jugeraient que le milieu de terrain portugais en fait parfois trop.

Depuis qu’il est arrivé au PSG en 2022 pour 40M€, Vitinha n’a cessé de progresser au point de s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Très impressionnant, il est devenu l’un des leaders de l’équipe championne d’Europe avec notamment une finale de Ligue des champions éblouissante. Et malgré tout cela, Vitinha ne ferait pas totalement l’unanimité au sein du vestiaire du PSG comme l’affirme Gregory Schneider, journaliste de Libération.

🚨 "𝗗𝗘𝗠𝗔𝗜𝗡 𝗖̧𝗔 𝗦𝗘𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝗟𝗢𝗧𝗘𝗥𝗜𝗘 !" 😂😂



Luis Enrique est TRÈS HEUREUX d'avoir tous ses milieux disponibles pour affronter le Bayern Munich et en rigole :



❓ Journaliste : "Entre Vitinha, Zaïre-Emery, Ruiz... Qu'est-ce qui vous fera prendre la décision pour… pic.twitter.com/bvxvL00G3a — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 27, 2026

L’étonnante analyse de Gregory Schneider sur Vitinha « Un joueur qui me fascine ? Il y en aurait deux, mais je vais vous dire João Neves. Pourquoi ? Parce que je le cerne mal. Il y a, pour moi, une forme de mystère. Je ne suis pas sûr qu’il fasse quelque chose très bien, mais il fait tout bien. Il a beaucoup de régularité. Et il y a une forme d’effacement dans sa personnalité, ou dans ce qu’il donne à voir médiatiquement, qui me stimule. Le secret de cette équipe, c’est son milieu de terrain – il faut dire les choses », confie-t-il auprès de Farid Rouas sur Instagram, avant d’évoquer le cas Vitinha.