«Certains joueurs aimeraient qu’il redescende» : Un problème Vitinha dans le vestiaire du PSG ?

Bien que très impressionnant depuis quelques mois, Vitinha ne ferait pas l’unanimité au sein du vestiaire du PSG. Le journaliste de Libération, Gregory Schneider estime en effet que certains joueurs jugeraient que le milieu de terrain portugais en fait parfois trop.
Depuis qu’il est arrivé au PSG en 2022 pour 40M€, Vitinha n’a cessé de progresser au point de s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Très impressionnant, il est devenu l’un des leaders de l’équipe championne d’Europe avec notamment une finale de Ligue des champions éblouissante. Et malgré tout cela, Vitinha ne ferait pas totalement l’unanimité au sein du vestiaire du PSG comme l’affirme Gregory Schneider, journaliste de Libération.
L’étonnante analyse de Gregory Schneider sur Vitinha
« Un joueur qui me fascine ? Il y en aurait deux, mais je vais vous dire João Neves. Pourquoi ? Parce que je le cerne mal. Il y a, pour moi, une forme de mystère. Je ne suis pas sûr qu’il fasse quelque chose très bien, mais il fait tout bien. Il a beaucoup de régularité. Et il y a une forme d’effacement dans sa personnalité, ou dans ce qu’il donne à voir médiatiquement, qui me stimule. Le secret de cette équipe, c’est son milieu de terrain – il faut dire les choses », confie-t-il auprès de Farid Rouas sur Instagram, avant d’évoquer le cas Vitinha.
«C’est une personnalité qui ne me séduit pas beaucoup»
« Donc je vais chercher un joueur au milieu. Vitinha, je vois à peu près à quoi il ressemble : une personnalité qui ne me séduit pas beaucoup, un peu sûre d’elle ; d’ailleurs, certains coéquipiers aimeraient de temps en temps qu’il redescende. Fabián Ruiz, je vois qui il est : joueur d’équilibre, grand joueur, sélection espagnole. Neves, lui, conserve un mystère qui me stimule ! », ajoute Gregory Schneider qui ne semble donc pas être le plus grand fan de Vitinha.