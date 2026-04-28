PSG - «C’est un monstre» : Luis Enrique a une arme secrète pour arrêter Michael Olise !

Ce mardi soir, le PSG reçoit le Bayern Munich au Parc des Princes en Ligue des Champions. Faisant partie des meilleurs joueurs du monde, Michael Olise sera l’une des grandes menaces bavaroises sur ces demi-finales. Mais selon certains observateurs, Luis Enrique dispose d’une très belle arme afin de contrer l’ailier français. Explications.
Le choc approche à grands pas. Considérées comme les deux meilleurs équipes de cette saison, le PSG et le Bayern Munich s’affrontent dès ce mardi soir en demi-finale de la Ligue des Champions. Les deux effectifs sont extrêmement bien garnis, notamment du côté du club bavarois avec la présence de Michael Olise. Auteur d’une saison extraordinaire en Allemagne, l’international Français va devoir être surveillé de près par les hommes de Luis Enrique.
Olise va faire mal au PSG ?
« Il faut être proche de lui, il ne faut pas lui laisser d'espace, essayer de jouer physique. Il ne faut pas le laisser s'installer dans sa zone de confiance. Si tu peux faire des petites fautes, tu fais des petites fautes. (Sourires.) Mais, surtout, être le plus proche de lui pour essayer de limiter sa prise de vitesse, c'est important », a notamment confié auprès de l’Equipe son ancien coéquipier en équipe de France olympique Songoutou Magassa. Saïd Aïgoun, ancien adjoint de Patrick Vieira à Crystal Palace qui connaît bien Michael Olise donc, estime qu’avec Nuno Mendes, le PSG a la capacité de contenir le numéro 17 du Bayern.
« Ça va être beau de voir ce duel parce que Nuno, c'est un monstre »
« Quand il est face au jeu, il est quasiment inarrêtable, il a une palette tellement complète. Il s'arrête devant le défenseur, l'oblige à avoir des appuis fixes et, ensuite, il a une telle explosivité et une telle fréquence dans sa conduite de balle… Ça va être beau de voir ce duel parce que Nuno, c'est un monstre. Autant sur le dribble extérieur, il va pouvoir l'arrêter, autant le dribble intérieur, à moins qu'il s'oriente et utilise l'extérieur du gauche, ce ne sera pas simple », confie ce dernier auprès du quotidien.