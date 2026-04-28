PSG - «C’est un monstre» : Luis Enrique a une arme secrète pour arrêter Michael Olise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, le PSG reçoit le Bayern Munich au Parc des Princes en Ligue des Champions. Faisant partie des meilleurs joueurs du monde, Michael Olise sera l’une des grandes menaces bavaroises sur ces demi-finales. Mais selon certains observateurs, Luis Enrique dispose d’une très belle arme afin de contrer l’ailier français. Explications.

Le choc approche à grands pas. Considérées comme les deux meilleurs équipes de cette saison, le PSG et le Bayern Munich s’affrontent dès ce mardi soir en demi-finale de la Ligue des Champions. Les deux effectifs sont extrêmement bien garnis, notamment du côté du club bavarois avec la présence de Michael Olise. Auteur d’une saison extraordinaire en Allemagne, l’international Français va devoir être surveillé de près par les hommes de Luis Enrique.

Michael Olise, maître du tempo du Bayern



Le podcast Big Five consacré à Michale Olise avant PSG-Bayern est à retrouver dès maintenant sur l'application L'Équipe et sur toutes les plateformes de podcast pic.twitter.com/UfgFdUPYeY — L'Équipe (@lequipe) April 28, 2026

Olise va faire mal au PSG ? « Il faut être proche de lui, il ne faut pas lui laisser d'espace, essayer de jouer physique. Il ne faut pas le laisser s'installer dans sa zone de confiance. Si tu peux faire des petites fautes, tu fais des petites fautes. (Sourires.) Mais, surtout, être le plus proche de lui pour essayer de limiter sa prise de vitesse, c'est important », a notamment confié auprès de l’Equipe son ancien coéquipier en équipe de France olympique Songoutou Magassa. Saïd Aïgoun, ancien adjoint de Patrick Vieira à Crystal Palace qui connaît bien Michael Olise donc, estime qu’avec Nuno Mendes, le PSG a la capacité de contenir le numéro 17 du Bayern.