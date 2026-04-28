«Une personne fantastique» : Cette star du PSG se régale avec Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a rapidement réussi à mettre sa méthode en place à Paris. Surtout, le coach espagnol a brillé dans sa capacité à faire progresser drastiquement certains joueurs comme Vitinha. Devenu une star chez les Rouge et Bleu, le Portugais s’est confié en profondeur sur sa relation fantastique avec son entraîneur.

Le PSG peut compter sur un véritable guide en la personne de Luis Enrique. Depuis bientôt trois ans, le coach espagnol mène Paris vers les sommets. Avec une nouvelle qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions, l’entraîneur de 55 ans démontré une fois de plus tout son talent et sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs. Sous ses ordres, plusieurs joueurs du PSG ont véritablement réussi à passer un cap, à l’image de Vitinha.

ℹ🔴🔵 Luis Enrique est en train de laisser sa trace dans l’histoire moderne du jeu !



📣 Ruud Krol : « Quand je les regarde jouer, ils me font penser à notre Ajax, je revois Cruyff redescend pour orienter le jeu et nos déplacements. Pour l’avoir vécu, je peux vous assurer que… pic.twitter.com/jt5TpKUUDi — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) April 28, 2026

« C’est une personne fantastique, et je me sens à l’aise avec lui » Devenu un véritable cador du milieu de terrain, l’international Portugais est revenu plus en détail sur sa relation avec Luis Enrique. « Au-delà de ses qualités tactiques et techniques en tant qu’entraîneur, c’est une personne fantastique, et je me sens à l’aise avec lui. Nous ne parlons pas seulement de football, et c’est aussi une bonne chose. C’est quelqu’un de très naturel et normal, qui est très franc avec toi », a ainsi confié Vitinha dans un entretien accordé au site officiel du PSG.