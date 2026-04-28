«Une personne fantastique» : Cette star du PSG se régale avec Luis Enrique !

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a rapidement réussi à mettre sa méthode en place à Paris. Surtout, le coach espagnol a brillé dans sa capacité à faire progresser drastiquement certains joueurs comme Vitinha. Devenu une star chez les Rouge et Bleu, le Portugais s’est confié en profondeur sur sa relation fantastique avec son entraîneur.
Le PSG peut compter sur un véritable guide en la personne de Luis Enrique. Depuis bientôt trois ans, le coach espagnol mène Paris vers les sommets. Avec une nouvelle qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions, l’entraîneur de 55 ans démontré une fois de plus tout son talent et sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs. Sous ses ordres, plusieurs joueurs du PSG ont véritablement réussi à passer un cap, à l’image de Vitinha.
« C’est une personne fantastique, et je me sens à l’aise avec lui »
Devenu un véritable cador du milieu de terrain, l’international Portugais est revenu plus en détail sur sa relation avec Luis Enrique. « Au-delà de ses qualités tactiques et techniques en tant qu’entraîneur, c’est une personne fantastique, et je me sens à l’aise avec lui. Nous ne parlons pas seulement de football, et c’est aussi une bonne chose. C’est quelqu’un de très naturel et normal, qui est très franc avec toi », a ainsi confié Vitinha dans un entretien accordé au site officiel du PSG.
« Je me sens pleinement épanoui en jouant sous Luis Enrique »
« Tu sens que ses retours sont sincères et reflètent ce qu’il pense de toi, et ce qu’il veut de toi, c’est très important. A côté de ça, tout a bien marché sur le plan de l’équipe et sur le plan personnel, mais aussi pour lui en tant qu’entraîneur. Je me sens totalement à l’aise dans mon rôle, et pas dans ma zone de confort, puisqu’on en sort souvent, ce qui est une bonne chose. Je me sens pleinement épanoui en jouant sous Luis Enrique », conclut le numéro 17.