AccueilPSG

PSG : La «super trouvaille» de Luis Enrique qui régale Bixente Lizarazu

PSG : La «super trouvaille» de Luis Enrique qui régale Bixente Lizarazu
Bernard Colas -
Journaliste
Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En repositionnant Ousmane Dembélé dans l’axe de l’attaque du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a réalisé un coup de maître qui a grandement contribué au sacre européen de la saison dernière. Bixente Lizarazu salue cette décision de l’entraîneur espagnol, avant la demi-finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

C’est avec un Ousmane Dembélé en grande forme que le PSG s’apprête à défier le Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des champions. Après un début de saison compliqué, marqué par un sacre au Ballon d’Or à digérer et quelques pépins physiques, l’international français enchaîne les prestations convaincantes qui avaient permis à son club d’être sacré pour la première fois dans la compétition en mai dernier. Pour Bixente Lizarazu, Ousmane Dembélé sera l’un des atouts majeurs du PSG dans cette double confrontation.

« Il est encore plus détonnant dans l'axe »

« Je le trouvais déjà fantastique à droite par ses dribbles et sa vitesse capable de faire tourner en bourrique n'importe quel défenseur. Mais il est encore plus détonnant dans l'axe. Ce poste de faux numéro 9 l'a révélé comme serial buteur, ce qu'il n'était pas ailier, et c'est une super trouvaille de Luis Enrique, savoure le champion du monde 1998, dans les colonnes de L’Equipe. Il a bien digéré son Ballon d'Or et ses blessures de la fin 2025. Il a retrouvé beaucoup de fraîcheur, apparaît en pleine confiance et peut finir la saison en trombe. »

« J'espère faire une très bonne fin de saison »

Auteur d’un doublé contre Liverpool en quart de finale retour à Anfield, Ousmane Dembélé s’était montré motivé pour les échéances à venir après la rencontre : « Ça fait longtemps que j'ai envie de montrer mon football, depuis la saison dernière, donc à chaque match, je veux aider l'équipe, que ce soit sur un but, une passe décisive, presser le gardien, j'essaie de donner le maximum pour le Paris Saint-Germain, et puis voilà, j'espère faire une très bonne fin de saison ».

Articles liés