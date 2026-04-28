PSG : La «super trouvaille» de Luis Enrique qui régale Bixente Lizarazu

En repositionnant Ousmane Dembélé dans l’axe de l’attaque du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a réalisé un coup de maître qui a grandement contribué au sacre européen de la saison dernière. Bixente Lizarazu salue cette décision de l’entraîneur espagnol, avant la demi-finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich.
C’est avec un Ousmane Dembélé en grande forme que le PSG s’apprête à défier le Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des champions. Après un début de saison compliqué, marqué par un sacre au Ballon d’Or à digérer et quelques pépins physiques, l’international français enchaîne les prestations convaincantes qui avaient permis à son club d’être sacré pour la première fois dans la compétition en mai dernier. Pour Bixente Lizarazu, Ousmane Dembélé sera l’un des atouts majeurs du PSG dans cette double confrontation.
« Il est encore plus détonnant dans l'axe »
« Je le trouvais déjà fantastique à droite par ses dribbles et sa vitesse capable de faire tourner en bourrique n'importe quel défenseur. Mais il est encore plus détonnant dans l'axe. Ce poste de faux numéro 9 l'a révélé comme serial buteur, ce qu'il n'était pas ailier, et c'est une super trouvaille de Luis Enrique, savoure le champion du monde 1998, dans les colonnes de L’Equipe. Il a bien digéré son Ballon d'Or et ses blessures de la fin 2025. Il a retrouvé beaucoup de fraîcheur, apparaît en pleine confiance et peut finir la saison en trombe. »
« J'espère faire une très bonne fin de saison »
Auteur d’un doublé contre Liverpool en quart de finale retour à Anfield, Ousmane Dembélé s’était montré motivé pour les échéances à venir après la rencontre : « Ça fait longtemps que j'ai envie de montrer mon football, depuis la saison dernière, donc à chaque match, je veux aider l'équipe, que ce soit sur un but, une passe décisive, presser le gardien, j'essaie de donner le maximum pour le Paris Saint-Germain, et puis voilà, j'espère faire une très bonne fin de saison ».