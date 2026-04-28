PSG : La «super trouvaille» de Luis Enrique qui régale Bixente Lizarazu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En repositionnant Ousmane Dembélé dans l’axe de l’attaque du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a réalisé un coup de maître qui a grandement contribué au sacre européen de la saison dernière. Bixente Lizarazu salue cette décision de l’entraîneur espagnol, avant la demi-finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

C’est avec un Ousmane Dembélé en grande forme que le PSG s’apprête à défier le Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des champions. Après un début de saison compliqué, marqué par un sacre au Ballon d’Or à digérer et quelques pépins physiques, l’international français enchaîne les prestations convaincantes qui avaient permis à son club d’être sacré pour la première fois dans la compétition en mai dernier. Pour Bixente Lizarazu, Ousmane Dembélé sera l’un des atouts majeurs du PSG dans cette double confrontation.

Mercato : Luis Enrique déclare sa flamme à Michael Olise, le PSG doit-il préparer son transfert ? https://t.co/ewLvvrFKLT — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

« Il est encore plus détonnant dans l'axe » « Je le trouvais déjà fantastique à droite par ses dribbles et sa vitesse capable de faire tourner en bourrique n'importe quel défenseur. Mais il est encore plus détonnant dans l'axe. Ce poste de faux numéro 9 l'a révélé comme serial buteur, ce qu'il n'était pas ailier, et c'est une super trouvaille de Luis Enrique, savoure le champion du monde 1998, dans les colonnes de L’Equipe. Il a bien digéré son Ballon d'Or et ses blessures de la fin 2025. Il a retrouvé beaucoup de fraîcheur, apparaît en pleine confiance et peut finir la saison en trombe. »