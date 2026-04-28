PSG - Bayern Munich : Comment les Allemands sont passés à côté d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi, le PSG affronte le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Pour tenter de faire la différence, le club de la capitale pourra compter sur ses armes offensives, à commencer par Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Aujourd'hui, les deux internationaux français font le bonheur du PSG, mais voilà qu'ils auraient très bien pu être dans le camp adverse.

Après avoir dépensé 50M€ en 2023 pour Ousmane Dembélé, le PSG lâchait 60M€, bonus compris, pour s'offrir Désiré Doué. Les deux internationaux sont aujourd'hui réunis au sein du club de la capitale, avec qui ils s'apprêtent à affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions. Doué et Dembélé seront donc côté parisien pour ce choc, eux qui auraient très bien pu être dans le camp adverse.

Mercato - PSG - Marquinhos : Son départ en Arabie Saoudite déjà annoncé dans la presse ? https://t.co/sWQ6HVaVJu — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

Une histoire de sponsors pour Dembélé Ousmane Dembélé et le Bayern Munich, ça aurait pu se faire il y a maintenant quelques années. En effet, ancien dirigeant du club bavarois, Karl-Heinz Rummenigge a révélé à T-Online ce qui avait empêché la signature de Dembélé : « J'étais personnellement impliqué dans le dossier Dembélé. Nous, et notamment notre directeur de l'époque, Michael Reschke, étions déterminés à le recruter, mais malheureusement, Dortmund nous a devancés. Dembélé jouait alors au Stade Rennais. Les propriétaires du club étaient également ceux de Puma. Dortmund avait un contrat d'équipementier avec Puma à ce moment-là. Il était donc clair que nous, club sponsorisé par Adidas, ne serions pas forcément prioritaires. C'était un joueur formidable, mais comme nous l'avons vu, il a rapidement quitté Dortmund pour Barcelone. C'est indéniablement un très bon joueur, mais il a aussi besoin d'être bien encadré ».