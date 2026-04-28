PSG - Bayern Munich : Comment les Allemands sont passés à côté d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué

Ce mardi, le PSG affronte le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Pour tenter de faire la différence, le club de la capitale pourra compter sur ses armes offensives, à commencer par Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Aujourd'hui, les deux internationaux français font le bonheur du PSG, mais voilà qu'ils auraient très bien pu être dans le camp adverse.
Après avoir dépensé 50M€ en 2023 pour Ousmane Dembélé, le PSG lâchait 60M€, bonus compris, pour s'offrir Désiré Doué. Les deux internationaux sont aujourd'hui réunis au sein du club de la capitale, avec qui ils s'apprêtent à affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions. Doué et Dembélé seront donc côté parisien pour ce choc, eux qui auraient très bien pu être dans le camp adverse.
Une histoire de sponsors pour Dembélé
Ousmane Dembélé et le Bayern Munich, ça aurait pu se faire il y a maintenant quelques années. En effet, ancien dirigeant du club bavarois, Karl-Heinz Rummenigge a révélé à T-Online ce qui avait empêché la signature de Dembélé : « J'étais personnellement impliqué dans le dossier Dembélé. Nous, et notamment notre directeur de l'époque, Michael Reschke, étions déterminés à le recruter, mais malheureusement, Dortmund nous a devancés. Dembélé jouait alors au Stade Rennais. Les propriétaires du club étaient également ceux de Puma. Dortmund avait un contrat d'équipementier avec Puma à ce moment-là. Il était donc clair que nous, club sponsorisé par Adidas, ne serions pas forcément prioritaires. C'était un joueur formidable, mais comme nous l'avons vu, il a rapidement quitté Dortmund pour Barcelone. C'est indéniablement un très bon joueur, mais il a aussi besoin d'être bien encadré ».
« Doué ? Nous aurions adoré le signer »
Désiré Doué aura lui aussi filé sous le nez du Bayern Munich. A l'été 2024, le Français préférait signer au PSG plutôt qu'en Bavière. Un échec à propos duquel Karl-Heinz Rummenigge a expliqué : « Nous aurions adoré le signer ; il aurait été un excellent choix pour nous. Mais il a choisi Paris parce qu’il voulait rester en France. Nous manquerons inévitablement de certains joueurs à l’avenir parce que d’autres clubs pourraient offrir plus d’argent. C’est quelque chose que nous devons accepter ; c’est une partie du métier. Comme vous pouvez le voir, à la fois Paris et nous nous en sortons très bien avec cela ».