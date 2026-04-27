Mercato : Aubameyang à l'Atlético de Madrid, la réponse cash lâchée par l'OM

Revenu l’été dernier à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2027. Le buteur de 36 ans aurait toutefois pu quitter le club phocéen avant cette date, car l’Atlético de Madrid ainsi que le Betis Séville ont tenté de l’attirer cet hiver. Finalement, le Gabonais est resté du côté de Marseille car Pablo Longoria, alors encore en poste, avait décidé de fermer la porte.
Durant la saison 2023-2024, Pierre-Emerick Aubameyang avait fait le bonheur de l’OM en inscrivant pas moins de 30 buts en 53 matchs toutes compétitions confondues. Les supporters marseillais voulaient donc que l’aventure du Gabonais continue, mais ce dernier avait alors fait le choix de signer en Arabie saoudite, attiré par la possibilité d’un dernier gros contrat.
Aubameyang a fait son retour à l’OM l'été dernier
Lors de l’été 2024, Pierre-Emerick Aubameyang a donc fait ses valises de l’OM pour rejoindre Al-Qadsiah. Finalement, l’aventure en Arabie saoudite n’aura pas duré bien longtemps pour le Gabonais qui, après seulement une saison, a quitté la formation saoudienne. Visiblement marqué par Marseille, le buteur a décidé l’été dernier d’y faire son retour. L’ancien joueur de Chelsea s’est engagé l'été dernier avec le club phocéen jusqu’au 30 juin 2027.
Aubameyang aurait pu quitter l’OM cet hiver
Pierre-Emerick Aubameyang s’est engagé pour deux saisons avec l’OM, mais il aurait encore une fois pu partir avant la fin de son contrat. Ce lundi, L’Équipe rapporte que le Gabonais a reçu des offres du Betis Séville et de l’Atlético de Madrid lors du mercato hivernal, mais Pablo Longoria, qui était alors encore président du club phocéen, avait décidé de fermer la porte. Après avoir évolué au FC Barcelone, PEA aurait donc pu faire son retour en Liga, mais ce n’est peut-être que partie remise. En effet, il risque d’y avoir encore une fois beaucoup de mouvements cet été du côté de Marseille et le buteur pourrait possiblement quitter le sud de la France, pour l’Espagne ou bien une autre destination.