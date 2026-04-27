Mercato : Aubameyang à l'Atlético de Madrid, la réponse cash lâchée par l'OM

Alexis Brunet

Revenu l’été dernier à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2027. Le buteur de 36 ans aurait toutefois pu quitter le club phocéen avant cette date, car l’Atlético de Madrid ainsi que le Betis Séville ont tenté de l’attirer cet hiver. Finalement, le Gabonais est resté du côté de Marseille car Pablo Longoria, alors encore en poste, avait décidé de fermer la porte.

Durant la saison 2023-2024, Pierre-Emerick Aubameyang avait fait le bonheur de l’OM en inscrivant pas moins de 30 buts en 53 matchs toutes compétitions confondues. Les supporters marseillais voulaient donc que l’aventure du Gabonais continue, mais ce dernier avait alors fait le choix de signer en Arabie saoudite, attiré par la possibilité d’un dernier gros contrat.

🚨 Pierre-Emerick Aubameyang 🇬🇦 (36 ans) : « 𝗠𝗢𝗡 𝗥𝗘̂𝗩𝗘 𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗘 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗥 𝗨𝗡 𝗝𝗢𝗨𝗥 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗠𝗢𝗡 𝗙𝗜𝗟𝗦. 🤩



𝗜𝗟 𝗔 𝟭𝟰 𝗔𝗡𝗦 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗝𝗘 𝗠𝗘 𝗗𝗜𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗥𝗜𝗘𝗡 𝗡'𝗘𝗦𝗧 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗦𝗦𝗜𝗕𝗟𝗘. » 😁



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Aubameyang a fait son retour à l’OM l'été dernier Lors de l’été 2024, Pierre-Emerick Aubameyang a donc fait ses valises de l’OM pour rejoindre Al-Qadsiah. Finalement, l’aventure en Arabie saoudite n’aura pas duré bien longtemps pour le Gabonais qui, après seulement une saison, a quitté la formation saoudienne. Visiblement marqué par Marseille, le buteur a décidé l’été dernier d’y faire son retour. L’ancien joueur de Chelsea s’est engagé l'été dernier avec le club phocéen jusqu’au 30 juin 2027.