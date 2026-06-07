Mercato : L'OM prépare un transfert historique, ce sera 60M€ !

Pierrick Levallet

Le mercato promet d’être animé du côté de l’OM cet été. Le club phocéen devrait chercher à vendre plusieurs de ses joueurs pour renflouer ses caisses afin d’éviter de sérieux problèmes financiers. Les dirigeants marseillais prépareraient notamment un transfert historique avec un certain Mason Greenwood, qui devrait battre le record de vente.

Après une saison rythmée par les crises et les polémiques, l’OM se retrouve confronté à de sérieux problèmes financiers. Le club phocéen devrait donc profiter du mercato pour renflouer ses caisses. C’est dans cette optique que Mason Greenwood devrait faire ses valises cet été. L’attaquant de 24 ans est vivement annoncé du côté de Galatasaray. Les pensionnaires de la Ligue 1 prévoiraient toutefois un transfert historique avec l’Anglais.

«C’est le prix de départ que Marseille veut pour Mason Greenwood» « Je comprends que l’indemnité de transfert que l’OM va demander pour Mason Greenwood cet été sera de 55M€ + 5M€ en bonus. C’est le prix de départ que Marseille veut. Nous verrons s’il peut être négocié ou non. Fenerbahçe est là. Safi a annoncé avoir trouvé un accord avec le joueur, mais tout dépendra des présidentielles du club et de l’accord avec le club. Fenerbahçe est vraiment agressif sur le deal pour signer Mason Greenwood » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.