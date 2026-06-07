Mercato : L'OM prépare un transfert historique, ce sera 60M€ !

Le mercato promet d’être animé du côté de l’OM cet été. Le club phocéen devrait chercher à vendre plusieurs de ses joueurs pour renflouer ses caisses afin d’éviter de sérieux problèmes financiers. Les dirigeants marseillais prépareraient notamment un transfert historique avec un certain Mason Greenwood, qui devrait battre le record de vente.
Après une saison rythmée par les crises et les polémiques, l’OM se retrouve confronté à de sérieux problèmes financiers. Le club phocéen devrait donc profiter du mercato pour renflouer ses caisses. C’est dans cette optique que Mason Greenwood devrait faire ses valises cet été. L’attaquant de 24 ans est vivement annoncé du côté de Galatasaray. Les pensionnaires de la Ligue 1 prévoiraient toutefois un transfert historique avec l’Anglais.
«C’est le prix de départ que Marseille veut pour Mason Greenwood»
« Je comprends que l’indemnité de transfert que l’OM va demander pour Mason Greenwood cet été sera de 55M€ + 5M€ en bonus. C’est le prix de départ que Marseille veut. Nous verrons s’il peut être négocié ou non. Fenerbahçe est là. Safi a annoncé avoir trouvé un accord avec le joueur, mais tout dépendra des présidentielles du club et de l’accord avec le club. Fenerbahçe est vraiment agressif sur le deal pour signer Mason Greenwood » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.
L’AS Rome en embuscade pour Mason Greenwood ?
« De l’autre côté, il y a la Roma. Gasperini adore Greenwood. Donc la Roma est toujours là, et espère toujours que ça se fera. Souvenez-vous que Manchester United dispose d’une grosse clause à la revente. Ce ne sont pas juste des cacahuètes ou 5%. Manchester United recevrait un montant important de ce deal » a ensuite poursuivi le journaliste spécialiste du mercato. Avec un package de 60M€, Mason Greenwood deviendrait la plus grosse vente de l’histoire de l’OM. Il dépasserait très nettement les 39M€ récupérés avec le transfert de Michy Batshuayi à Chelsea en 2016. Affaire à suivre...