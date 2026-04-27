Mercato - Kevin De Bruyne : Le dilemme révélé du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à Naples, Kevin De Bruyne s’est imposé au cours des dernières années comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Le Belge a notamment fait le bonheur de Manchester City, club qu’il avait rejoint en 2015. A cette époque, De Bruyne aurait également pu débarquer au PSG, qui a finalement opté pour un autre choix.

N’ayant pas réussi à exploser à Chelsea, c’est finalement en Allemagne que Kevin De Bruyne a pu exprimer tout son talent. D’abord au Werder Brême puis ensuite à Wolfsburg, le Belge s’est révélé comme un véritable phénomène. En 2015, Manchester City a alors sauté sur l’occasion pour le recruter, à raison, puisque De Bruyne aurait fait les beaux jours des Citizens pendant une décennie. Mais voilà que l’histoire aurait pu être différente puisque KDB aurait très bien pu signer… au PSG.

«La réincarnation d’Andrea Pirlo» dénichée par Luis Enrique avec le PSG ? https://t.co/hYlLGxkbRu — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

Di Maria ou De Bruyne ? En 2015, Kevin De Bruyne était donc entre Manchester City et le PSG. Le Belge était dans les petits papiers du club de la capitale qui avait alors un dilemme à résoudre : recruter De Bruyne ou Angel Di Maria. « On devait faire un profil comme Angel Di Maria. On avait lui ou Kevin De Bruyne. Il fallait choisir entre les deux à la fin. C’est Olivier Létang qui a choisi. Le coach, Laurent Blanc, m’avait dit de prendre Di Maria », a révélé Luis Ferrer, ancien recruter du PSG, pour Paris United.