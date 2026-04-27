Mercato - PSG - Marquinhos : Son départ en Arabie Saoudite déjà annoncé dans la presse ?

Alexis Brunet

Depuis plusieurs années, Marquinhos est régulièrement annoncé sur le départ du PSG quand arrive le mercato estival. Le Brésilien qui aura 32 ans le 14 mai a pour le moment toujours résisté à la tentation d’un transfert mais cela sera encore plus compliqué dans quelques mois. L’Arabie saoudite le scrute toujours et elle pourrait bien repasser à l’action.

Cet été, le PSG pourrait bien réaliser un mercato assez ambitieux. A l’aube de la quatrième saison de Luis Enrique, l’effectif parisien aura sans doute besoin d’être renforcé avec du sang neuf et cela dans presque tous les secteurs. Il n’est aussi pas à exclure que certains joueurs quittent le club de la capitale. Cela pourrait être le cas pour le capitaine Rouge et Bleu : Marquinhos.

🎙️ « Vous avez quand même un petit matelas pour le titre. »



🗣️ Marquinhos 🇧🇷 : « 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗖̧𝗔 𝗣𝗘𝗧𝗜𝗧 𝗠𝗔𝗧𝗘𝗟𝗔𝗦 ? 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗤𝗨𝗢𝗜 𝗖𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗘𝗫𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡 ? 😭



13 ans en France j'ai jamais entendu ça moi… » 🤣



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Marquinhos direction l’Arabie saoudite ? Ce lundi, le journal L’Équipe évoque le cas Marquinhos et notamment son avenir. Bien que le Brésilien soit sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, la possibilité d’un départ serait sur la table cet été. Selon son entourage, toutes les options seront possibles et le défenseur devra faire le bilan à la fin de la saison pour faire son choix. L'Arabie saoudite pourrait se montrer intéressée, elle qui l'était déjà lors du dernier mercato estival. Si le joueur de 31 ans vient à s’en aller, le club de la capitale devrait sans doute se renforcer en charnière, d’autant plus qu’Illia Zabarnyi, arrivé l’été dernier, est loin de donner entière satisfaction.