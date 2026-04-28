Lucas Chevalier : Le malaise prend de l'ampleur dans le vestiaire du PSG !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est offert les services de Lucas Chevalier. Arrivé à Paris en provenance du LOSC, l'international français a perdu sa place de titulaire il y a quelques mois. De surcroit, Lucas Chevalier est de plus en plus isolé au sein du vestiaire du PSG.

Etincelant sous les couleurs du LOSC la saison dernière, Lucas Chevalier a alarmé la direction du PSG. A tel point que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a payé le prix fort pour le recruter. Réclamé par Luis Enrique, Lucas Chevalier a signé au PSG lors du dernier mercato estival. L'écurie rouge et bleu ayant formulé une offre d'environ 40M€, hors bonus, pour faire plier la direction du LOSC.

Du PSG à Arsenal : Le père de Kvaratskhelia vend déjà la mèche pour son transfert ! https://t.co/YaBYFvLMMn — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

Lucas Chevalier est isolé au PSG Dès son arrivée au PSG, Lucas Chevalier a été installé en tant que gardien numéro 1 par Luis Enrique. Toutefois, le portier de 24 ans n'a jamais vraiment réussi à enchainer les performances à son meilleur niveau. Ce qui lui a valu une relégation dans la hiérarchie. En effet, Matvey Safonov a pris sa place il y a quelques mois. Et alors qu'il doit se contenter d'un rôle de doublure, Lucas Chevalier a également du mal à s'entendre avec ses coéquipiers à Paris.