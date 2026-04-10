Javier Pastore donne le nom de son successeur au PSG... et annonce du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Première recrue phare de l'ère qatarie au PSG, Javier Pastore a une place particulière dans le cœur des supporters parisiens. Et alors qu'il suit toujours avec attention l'actualité du club de la capitale, l'Argentin a dévoilé le nom de son successeur au sein de l'effectif de Luis Enrique.

Recruté en 2011 pour 42M€, Javier Pastore est la première star du projet QSI au PSG. Par conséquent, il a forcément une place particulière dans le cœur des supporters parisiens dont il a longtemps été le chouchou. Mais l'Argentin a trouvé son successeur à Paris. El Flaco s'enflamme en effet pour Dro Fernandez qui a repris son célèbre numéro 27 qu'il n'avait délaissé qu'une seule saison le temps de faire la transition entre Zlatan Ibrahimovic et Neymar avec le numéro 10.

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​Javier Pastore adoube la nouvelle pépite du PSG, Dro Fernandez :



​🗣️ "Il a une classe folle [...] Je suis très content que ce soit un joueur comme lui qui ait hérité de mon numéro 27. Du talent, il en a à revendre !" ✨



​Arraché au… pic.twitter.com/mgP5TVsBgn — 🅻︎🆈︎🅽︎🅺︎ 🅿︎🅰︎🆁︎🅸︎🆂︎ (@lynk_paris) April 9, 2026

Pastore s'enflamme pour Dro Fernandez « Il a une classe, j’aime beaucoup regarder jouer ce garçon. Il est encore très jeune. Son heure va venir à Paris, j’en suis sûr. Il a le profil pour jouer dans ce PSG. Il a déjà joué et montré pas mal de choses positives. Je suis très content que ce soit un joueur comme lui qui ait hérité du numéro 27 qui était le mien et que les gens identifient au beau jeu et au talent. Je crois que du talent, Dro en a à revendre. Je suis très heureux qu’il porte mon numéro et je suis sûr qu’il va avoir beaucoup de succès pendant de longues années ici à Paris », confie-t-il dans des propos accordés à Top Mercato.