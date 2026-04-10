«Il peut être agaçant» : L’attitude d’un joueur du PSG fait parler sur RMC

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mercredi, le PSG a battu Liverpool (2-0) en Ligue des champions, prenant ainsi une option sur la qualification pour les demi-finales de la compétition. Plusieurs joueurs de Luis Enrique ont eu l’occasion de s’illustrer, dont un qui peut parfois « être agaçant » par son attitude selon ce consultant.

Le Paris Saint-Germain a pris une option sur la qualification en demi-finale de la Ligue des champions grâce à sa victoire contre Liverpool (2-0) mercredi soir au Parc des Princes. Un succès marqué notamment par le but de Khvicha Kvaratskhelia, qui a dribblé son compatriote Giorgi Mamardashvili pour permettre à son club de se présenter à Anfield avec deux buts d’avance. Le Géorgien est incontestablement l’homme des grands soirs pour le PSG, lui qui cherche parfois à trop en faire aux yeux de Stephen Brun.

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« On peut lui pardonner quelques excès d’individualisme » « Depuis que les matches couperets ont débuté en Ligue des champions, avec Monaco, Khvicha Kvaratskhelia, c'est 5 buts et 1 passe décisive. C'est un mec des grands rendez-vous, a salué le consultant de RMC dans le Super Moscato Show. Mais, c’est un garçon qui peut être agaçant. On tombe parfois sur des mecs qui sont un peu égoïstes et qui ont tendance à en faire trop. Lui, il veut parfois beaucoup le ballon, parfois il veut en faire beaucoup en oubliant ses copains. Et pourquoi on ne lui tombe pas dessus ? Car de l’autre côté, il y a un abattage de doberman. C’est peut ça qu’on peut lui pardonner quelques excès d’individualisme. De l’autre côté, il fait des courses de 30, 40 ou 50 mètres pour envoyer un tacle défensif que personne ne lui a demandé, mais il le fait quand même. Il y a un certain sacrifice chez ce garçon, donc on lui pardonne parfois. Surtout, tous les buts qu’il met, ce sont des tops buts. »