PSG : Grande surprise pour l'avenir de Désiré Doué ?

Encore une fois buteur contre Liverpool mercredi soir, Désiré Doué a livré une solide prestation lors de ce quart de finale aller. A tel point que son avenir pourrait passer par un nouveau rôle au PSG comme l'explique un journaliste qui voit la carrière de l'international français évoluer d'une façon qui n'est peut-être celle la plus attendue.
Depuis qu'il est arrivé au PSG, Désiré Doué a brillé par sa polyvalence. Capable d'évoluer aux trois postes offensifs, comme au milieu de terrain dans un rôle de relayeur, l'ancien Rennais possède un profil très apprécié par Luis Enrique. A tel point que la question du poste auquel il va évoluer à l'avenir, notamment avec le retour à la compétition de Bradley Barcola, se pose. L'idée de voir Désiré Doué redescendre au milieu de terrain afin de laisser le trio Barcola-Dembélé-Kvaratskhelia en place pourrait d'ailleurs germer dans l'esprit de Luis Enrique.
«Son avenir est devant, peut-être même dans l'axe»
Interrogé sur cette possibilité, Laurent Perrin, journaliste du Parisien, voit une autre option pour l'avenir de Désiré Doué, à savoir dans l'axe grâce à sa finition. « Doué, pourquoi pas ? Enrique l'a déjà aligné dans ce secteur et il a prouvé qu'il était capable de bien travailler défensivement. Mais je pense que son avenir est devant, peut-être même dans l'axe tant il peut se montrer chirurgical face au but », confie-t-il dans un tchat organisé sur le site du Parisien.
Luis Enrique adepte de la polyvalence
D'ailleurs, Luis Enrique a évoqué le cas Désiré Doué en conférence de presse : « Je pense que tous les joueurs de cette équipe ont montré dans le passé quel niveau ils ont. Après, on comprend qu'il y ait différents moments, des hauts et des bas pendant une saison. Mais ce que nous pouvons juger et analyser, c'est la mentalité qu'il y a dans ce cas-là, pour Désiré doué ou n'importe quel joueur qui joue. Je pense que cette capacité à gérer tout ça en tant qu'équipe, c'est très important et c'est la clé de notre performance. »