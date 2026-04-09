PSG : Grande surprise pour l'avenir de Désiré Doué ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore une fois buteur contre Liverpool mercredi soir, Désiré Doué a livré une solide prestation lors de ce quart de finale aller. A tel point que son avenir pourrait passer par un nouveau rôle au PSG comme l'explique un journaliste qui voit la carrière de l'international français évoluer d'une façon qui n'est peut-être celle la plus attendue.

Depuis qu'il est arrivé au PSG, Désiré Doué a brillé par sa polyvalence. Capable d'évoluer aux trois postes offensifs, comme au milieu de terrain dans un rôle de relayeur, l'ancien Rennais possède un profil très apprécié par Luis Enrique. A tel point que la question du poste auquel il va évoluer à l'avenir, notamment avec le retour à la compétition de Bradley Barcola, se pose. L'idée de voir Désiré Doué redescendre au milieu de terrain afin de laisser le trio Barcola-Dembélé-Kvaratskhelia en place pourrait d'ailleurs germer dans l'esprit de Luis Enrique.

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Paris domine largement les Anglais. 🫡



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«Son avenir est devant, peut-être même dans l'axe» Interrogé sur cette possibilité, Laurent Perrin, journaliste du Parisien, voit une autre option pour l'avenir de Désiré Doué, à savoir dans l'axe grâce à sa finition. « Doué, pourquoi pas ? Enrique l'a déjà aligné dans ce secteur et il a prouvé qu'il était capable de bien travailler défensivement. Mais je pense que son avenir est devant, peut-être même dans l'axe tant il peut se montrer chirurgical face au but », confie-t-il dans un tchat organisé sur le site du Parisien.