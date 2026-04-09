Tensions à l'étranger, cette star du PSG a honte !

Amadou Diawara

Achraf Hakimi a connu de fortes tensions à l'étranger dernièrement. Interrogé sur le sujet, le latéral droit du PSG est passé aux aveux, lâchant toutes ses vérités. En effet, le numéro 2 de Luis Enrique « n'est pas fier de l'image » qui a été donnée.

La finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc a été riche en rebondissements. Alors qu'un penalty a été sifflé dans les derniers instants du temps réglementaire, les Lions de la Teranga ont décidé de quitter le terrain pendant plusieurs minutes en guise de protestation. A leur retour, Brahim Diaz a manqué son coup de pied de réparation, avant que les deux équipes ne disputent les prolongations. Et la bande à Sadio Mané a été initialement sacrée grâce à un but inscrit par Pape Gueye. Toutefois, le Maroc a finalement récupéré le titre, et ce, à la suite d'une décision du jury d'appel de la CAF, qui a sanctionné le Sénégal.

«Je n’ai jamais demandé un euro» : En larmes, une ancienne star du PSG règle ses comptes ! https://t.co/wRWXQ8s63T — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

«On ne peut pas quitter un terrain de jeu comme ça» Lors d'un entretien accordé à Movistar, Achraf Hakimi est revenu sur tous les incidents de la CAN 2025, évoquant notamment celui de la serviette volée. Des membres de la sécurité, des ramasseurs de balle, et même des joueurs marocains ayant subtilisé la pièce qui appartenait à Edouard Mendy, le gardien du Sénégal.