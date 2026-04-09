«Je n’ai jamais demandé un euro» : En larmes, une ancienne star du PSG règle ses comptes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Coup sur coup, ce joueur passé par le PSG qu’il a quitté il y a seulement quelques mois a vécu un moment très délicat dernièrement. En plus de la détresse sportive, une rumeur colportée dans les médias a profondément blessé le principal intéressé qui n’a pas pu contenir ses larmes au cours d’une interview à la télévision.

En l’espace de quelques mois, il a vécu deux désillusions aux répercussions certes différentes, mais tout de même importantes. En août dernier, malgré le sacre dans lequel il avait pesé en Ligue des champions, Luis Enrique ne comptait plus sur lui et recrutait un élément pour le remplacer. A contrecœur, il faisait ses adieux devant le public du PSG au Parc des princes avant de s’envoler pour l’Angleterre et Manchester City.

«Ça fait très mal» Et comme ce fut le cas en 2018 puis en 2022, Gianluigi Donnarumma a une fois de plus échoué dans la course à la qualification à la Coupe du monde 2026. Lors des barrages, l’Italie a été éliminée par la Bosnie (1-1 puis 4-1 aux tirs au but). Un crève-cœur qui a ému aux larmes le capitaine de la Squadra Azzurra au cours d’une interview accordée à Sky Sports. « Les journées ont été dures et épuisantes pour tous les Italiens qui voulaient tant revenir à la Coupe du Monde, comme moi et toute l’équipe. Malheureusement, nous n’avons pas réussi et nous devons l’accepter, passer à autre chose. Ça fait très mal ».