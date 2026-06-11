Un club lui a donné «carte blanche», Zidane a refusé pour l’équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps a la possibilité de partir sur une bonne voire excellente note. Cela dépendra du parcours de l'équipe de France à la Coupe du monde 2026 qui débute ce jeudi 11 juin avec Mexique - Afrique du sud. Le sélectionneur des Bleus devrait être remplacé par Zinedine Zidane sur le banc de la sélection tricolore qu'il a tant attendue au point de refuser des offres alléchantes en Premier League notamment.

Avec une Coupe du monde et une Ligue des nations raflées pendant ses 14 années de mandat à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps a une ultime possibilité d'étoffer son palmarès de sélectionneur avec le Mondial qui reprend ses droits ce jeudi jusqu'à la finale du 19 juillet au MetLife Stadium du New Jersey. Après quoi, bien que ce ne soit pas encore officiel, Deschamps passera le témoin à Zinedine Zidane.

«Je suis sûr que quatre ou cinq titulaires de Didier vont quitter l'équipe pour laisser la place à une nouvelle philosophie» Une fois officiellement sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane risque d'opérer quelques ajustements de taille dans le groupe actuellement géré par Didier Deschamps selon Marcel Desailly. « En ce qui concerne l'équipe nationale, je pense qu'il va tout mettre en œuvre pour effacer la philosophie mise en place par Didier et imposer la sienne au sein du système. Je suis sûr que quatre ou cinq titulaires de Didier vont quitter l'équipe pour laisser la place à une nouvelle philosophie. Sa nomination n'a pas encore été officiellement annoncée, mais il semble y avoir de fortes chances que ce soit lui ».