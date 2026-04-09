Kylian Mbappé : Une star du PSG le rejoint, la statistique va vous épater !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Décidément, le PSG semble avoir retrouvé la recette de la seconde partie de saison dernière dans cette phase à élimination directe de Ligue des champions. Depuis la double confrontation face à Chelsea (8-2) au tour précédent, les Parisiens ont surclassé Liverpool en quart de finale aller grâce entre autres à une réalisation de Désiré Doué (2-0). A présent, il partage un record avec… Kylian Mbappé !

« C’est dur de venir au Parc et de jouer face à notre pressing. On est en confiance, on sait que la seconde partie de saison est la meilleure pour nous, on est prêts pour ce genre de match ». Dans le sprint final, le PSG est en train de répondre présent à l’image de la saison dernière couronnée de succès avec la première Ligue des champions de son histoire. Warren Zaïre-Emery l’a dit après la victoire en quart de finale aller de C1 face à Liverpool (2-0), le Paris Saint-Germain est préparé pour ce genre de rendez-vous et se trouve dans le moment de vérité.

Désiré Doué (7 réalisations) devient le meilleur buteur de l'histoire en phase à élimination directe en @ChampionsLeague avant l'âge de 21 ans à égalité avec Kylian Mbappé. #PSGLIV — Stats Foot (@Statsdufoot) April 8, 2026

Un de plus pour Désiré Doué Le Paris Saint-Germain est donc en ballottage favorable pour retrouver le dernier carré de la compétition après son succès contre Liverpool mercredi en attendant la seconde manche à Anfield mardi prochain. Et ce, grâce notamment à une réalisation de Désiré Doué, sa 11ème de la saison toutes compétitions confondues avec le club de la capitale. Et ce but face aux Reds lui permet d’égaler… un certain Kylian Mbappé.