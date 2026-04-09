Liverpool va sortir son arme secrète, le PSG peut trembler !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En s'imposant au Parc des Princes mercredi soir face à Liverpool (2-0), le PSG a pris une sérieuse option pour la qualification en demi-finale de la Ligue des champions. Néanmoins, les Parisiens devront être solides mardi prochain à Anfield, d'autant plus que les Reds pourraient sortir leur arme secrète.

Mercredi soir, le PSG a dominé Liverpool en quarts de finale aller de la Ligue des champions (2-0). Un score intéressant, mais qui ne reflète pas totalement la physionomie du match puisque les Parisiens ont largement dominé les Reds et auraient pu s'imposer encore plus largement. Malgré tout, l'avantage est plutôt confortable, mais Alain Boghossian craint le réveil de Mohamed Salah au match retour, l'Egyptien n'ayant pas du tout participé au match aller.

Just doesn’t sit right with me pic.twitter.com/3jbJiqQ6pg — 🎴 (@sbzcomps) April 8, 2026

Salah, l'arme secrète de Liverpool pour venir à bout du PSG ? « C’est difficile de se passer de lui quand on connaît le joueur qu’il a été. Mais malheureusement, il a connu une méforme, des blessures et il n’est plus indispensable à cette équipe. Quand on voit le résultat et le peu d’animation offensive de Liverpool, on se dit qu’il a peut-être manqué. Mais l’année dernière, il avait été anéanti par Nuno Mendes, donc Arne Slot a voulu changer de tactique et mettre Jérémie Frimpong sur le côté pour contrer les montées offensives de Mendes. Mais ça n’a pas marché non plus. Peut-être que Salah sera le Kinder surprise au retour et qu’il aura envie d’être décisif… », lâche-t-il dans les colonnes du Parisien avant de poursuivre au sujet de la prestation de Liverpool.