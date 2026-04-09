Liverpool va sortir son arme secrète, le PSG peut trembler !

En s'imposant au Parc des Princes mercredi soir face à Liverpool (2-0), le PSG a pris une sérieuse option pour la qualification en demi-finale de la Ligue des champions. Néanmoins, les Parisiens devront être solides mardi prochain à Anfield, d'autant plus que les Reds pourraient sortir leur arme secrète.
Mercredi soir, le PSG a dominé Liverpool en quarts de finale aller de la Ligue des champions (2-0). Un score intéressant, mais qui ne reflète pas totalement la physionomie du match puisque les Parisiens ont largement dominé les Reds et auraient pu s'imposer encore plus largement. Malgré tout, l'avantage est plutôt confortable, mais Alain Boghossian craint le réveil de Mohamed Salah au match retour, l'Egyptien n'ayant pas du tout participé au match aller.
Salah, l'arme secrète de Liverpool pour venir à bout du PSG ?
« C’est difficile de se passer de lui quand on connaît le joueur qu’il a été. Mais malheureusement, il a connu une méforme, des blessures et il n’est plus indispensable à cette équipe. Quand on voit le résultat et le peu d’animation offensive de Liverpool, on se dit qu’il a peut-être manqué. Mais l’année dernière, il avait été anéanti par Nuno Mendes, donc Arne Slot a voulu changer de tactique et mettre Jérémie Frimpong sur le côté pour contrer les montées offensives de Mendes. Mais ça n’a pas marché non plus. Peut-être que Salah sera le Kinder surprise au retour et qu’il aura envie d’être décisif… », lâche-t-il dans les colonnes du Parisien avant de poursuivre au sujet de la prestation de Liverpool.
«Peut-être que Salah sera le Kinder surprise au retour»
« J’ai été un peu déçu. Autant en équipe de France, Hugo Ekitike me paraît exceptionnel, autant ici, il n’a pas eu le niveau qu’on pouvait attendre. Mais il y a de très bons défenseurs à Paris qui l’ont pris en tenaille et qui l’ont empêché d’exprimer son talent. Et pour le reste, Liverpool n’a joué qu’en contre, ils ne sont ressortis que quelques fois et ils ont parfois pris des contre-attaques dans la foulée et ça aurait pu leur coûter très cher. La différence de niveau est très importante, les Parisiens ont joué un match sérieux, appliqué, digne d’un quart de Ligue des champions. Il manque juste un petit but pour les mettre définitivement à l’abri », ajoute Alain Boghossian.