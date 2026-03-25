Mercato - PSG : Le remplaçant de Mohamed Salah déniché à Paris ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est officiel depuis quelques heures maintenant, une page va tourner à Liverpool à la fin de la saison. En effet, il a été annoncé que Mohamed Salah quittera les Reds à l’issue de cet exercice. Arrivé en 2017 dans le nord de l’Angleterre, l’Egyptien va s'en aller et laisser derrière lui un grand vide. Forcément, vient la question de son successeur à Liverpool et voilà que celui-ci pourrait se retrouver au PSG.

Liverpool et Mohamed Salah, c’est bientôt de l'histoire ancienne. En effet, à la fin de la saison, l’Egyptien quittera les Reds après avoir rejoint le club en 2017. L’officialisation est tombée et Salah a notamment pu dire sur ses réseaux sociaux à propos de cette grande nouvelle : « Bonjour à tous. Malheureusement, le jour est arrivé. Ceci est la première partie de mes adieux. Je vais quitter Liverpool à la fin de la saison. J'aimerais commencer par dire que je n'aurais jamais imaginé à quel point ce club, cette ville, ces gens deviendraient une partie de ma vie, poursuit-il dans la vidéo. Liverpool, ce n'est pas seulement un club de football. C'est une passion, c'est une histoire, c'est un état d'esprit que je ne pourrais pas expliquer avec des mots à des gens ne faisant pas partie de ce club. (…) Ce club sera toujours ma maison pour moi et pour ma famille. Merci pour tout. Grâce à vous tous, je ne marcherai jamais seul ! ».

PSG : Désiré Doué a signé, le contrat qui va lui rapporter 2M€ par an https://t.co/XiJnJozPlw — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

Barcola à Liverpool ? Mohamed Salah va donc quitter prochainement Liverpool. Un départ qui va laisser un énorme vide chez les Reds. Comment remplacer alors l’Egyptien ? Le Daily Mail s’est penché sur la succession du Pharaon. Evoquant les noms de Michael Olise, Yankuba Minteh et Yan Diomandé, le média britannique cite également Bradley Barcola, allant jusqu’à parler d'une probabilité de 7/10 pour la piste menant à l’attaquant du PSG.