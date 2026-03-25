Mercato - PSG : Ce joueur de l'équipe de France ok pour signer à Paris ?

Amadou Diawara

Passé par le Paris FC et le Toulouse FC, ce joueur français a migré vers l'étranger à seulement 19 ans. Alors qu'il fait le plus grand bonheur de l'AS Rome cette saison, cet international tricolore aurait tapé dans l'œil de la direction du PSG, qui espérerait le recruter lors du prochain mercato estival. Cela tombe plutôt bien, puisque le milieu de terrain des Giallorossi serait emballé par l'idée d'être rapatrié dans l'hexagone.

Alors que la saison 2025-2026 va s'achever dans près de deux mois, la direction du PSG s'est déjà projeté sur le prochain exercice. En effet, le club de la capitale s'activerait en coulisses pour renforcer son effectif lors du mercato estival. En quête d'un milieu de terrain, le PSG songerait à recruter un tout nouveau milieu de terrain, et ce, même s'il a déjà sept joueurs qui font le job à ce poste : Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves, Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Kang-In Lee et Dro Fernandez.

Karim Benzema de retour en Équipe de France ? L’annonce rassurante venue de l’étranger https://t.co/OVxikaZ9di — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

Le PSG en pince pour Manu Koné D'après les indiscrétions de Calciomercato.it, divulguées ce mercredi matin, les hautes sphères du PSG en pincerait pour Manu Koné, sous contrat jusqu'au 30 juin 2029 avec l'AS Rome. Et heureusement pour le club de la capitale, l'international français verrait d'un bon œil l'idée de faire son retour dans son pays natal. Pour rappel, Manu Koné est né à Colombes (Hauts-de-Seine, 92) et a évolué au Paris FC, à l'ACBB, puis au Toulouse FC dans sa jeunesse, avant de migrer vers l'Allemagne, du côté du Borussia Mönchengladbach, en janvier 2021. A seulement 19 ans, le milieu de terrain a été transféré pour une somme proche de 9M€.