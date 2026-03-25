Mercato - OM : Un transfert historique dans le viseur pour cet été ?

Amadou Diawara

Si sa saison va se terminer le 16 mai, avec la 34ème et dernière journée de Ligue 1, l'OM s'active déjà pour le prochain mercato estival. En effet, le club emmené par Habib Beye prévoirait de boucler le transfert d'un grand attaquant à l'intersaison 2026. L'OM espérant finaliser une opération historique sur le plan financier.

En quête d'un grand attaquant, l'OM a jeté son dévolu sur Mason Greenwood. En effet, le club marseillais a négocié le transfert du joueur de 24 ans avec Manchester United. Et finalement, l'OM a conclu un accord à hauteur de 26M€ avec les Red Devils, et ce, lors de l'été 2024. Lors de son arrivée au Vélodrome, Mason Greenwood a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, le numéro 10 de l'OM devrait prendre le large dès le prochain mercato.

Mercato - OM - Medhi Benatia : Son départ se confirme, par qui faut-il le remplacer ? https://t.co/uTsi2zhzMP — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

L'OM veut faire une grosse plus-value avec Greenwood Selon les informations de La Provence, l'avenir de Mason Greenwood serait incertain. D'une part, l'OM serait emballé par l'idée de vendre son ailier droit, et ce, pour encaisser un joli chèque. D'autre part, Mason Greenwood aurait des envies d'ailleurs à cause du départ de Roberto De Zerbi. En effet, les deux hommes étaient proches lors de leur cohabitation à Marseille. Pour rappel, Roberto De Zerbi a quitté l'OM le 10 février, avant d'être remplacé par Habib Beye huit jours plus tard. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord (...) L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle d’Habib Beye », peut-on lire sur le site officiel de l'OM.