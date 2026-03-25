Mercato - OM : Le transfert d’un grand attaquant déjà acté pour cet été ?

Amadou Diawara

Alors que la saison 2025-2026 est loin d'être terminée, l'OM de Frank McCourt serait déjà au travail pour préparer le prochain mercato estival. Avec le départ de Roberto De Zerbi, remplacé par Habib Beye, le club phocéen envisagerait de boucler le transfert d'un grand attaquant pour le prochain exercice.

Alors que les résultats de l'OM étaient en dents de scie, Roberto De Zerbi a quitté le navire marseillais. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a communiqué le club sur son site officiel le 10 février.

Mercato - OM - Medhi Benatia : Son départ se confirme, par qui faut-il le remplacer ? https://t.co/uTsi2zhzMP — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

Proche de Roberto De Zerbi, Greenwood va quitter l'OM ? Huit jours plus tard, l'OM a officialisé l'arrivée du successeur de Roberto De Zerbi. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle d’Habib Beye », peut-on lire sur le site du club olympien. Et avec le départ du coach italien, Mason Greenwood pourrait faire ses valises cet été.