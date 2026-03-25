Mercato : L’OM a choisi de le recruter et c’est «une anomalie» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l’OM, on n’a pas hésité à prendre des décisions forts au cours des dernières semaines et en plein milieu de la saison. Le club phocéen a ainsi fait des changements, mais voilà qu’un choix opéré à Marseille intrigue certains. De là même jusqu’à dire que c’est « une anomalie » à l’OM.

Cette saison est compliqué pour l’OM, qui a connu de fortes turbulences. Des difficultés qui ont d’ailleurs été fatales à Roberto De Zerbi. Alors que l’entraîneur italien s’imaginait rester sur le long terme à Marseille, il a finalement dû quitter ses fonctions. Pour le remplacer, le club phocéen a décidé de faire confiance à Habib Beye. Alors qu’il venait à peine de se faire remercier par le Stade Rennais, le Sénégalais a donc rebondi à l’OM, son ancien club, faisant ainsi de son rêve une réalité. Mais était-ce pour autant le bon choix à faire pour la direction marseillaise ?

Mercato - OM : Le départ qui soulage Christophe Dugarry, «je n’en pouvais plus» https://t.co/IPYZ6Pk7Po — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

Beye manque d’expérience ! Cela fait maintenant quelques semaines qu’Habib Beye est sur le banc de l’OM et les interrogations commencent déjà à apparaitre. Au micro de RMC, Stephen Brun a notamment fait savoir concernant le Sénégalais : « J’ai regardé l’historique des anciens coachs de l’OM. Habib Beye est une anomalie à l’OM en terme d’expérience. C’est la première fois qu’un coach aussi peu expérimenté soit sur le banc de l’OM. Est-ce qu’un club avec la stature de l’OM, le budget de l’OM, les ambitions de l’OM, et je n’ai pas la réponse, peut se permettre d’avoir un coach aussi peu expérimenté sur le banc de touche ? ».