Mercato - PSG : «L’aventure se termine», ce match qui avait signé son «arrêt de mort» à Paris

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a connu bien des déconvenues sur la plus belle des scènes européennes avant de s'asseoir sur le toit de l'Europe le 31 mai 2025. La Ligue des champions fut une obsession pour les hauts décideurs du PSG, au point où certains ont vu leurs relations avec le club brusquement s'arrêter à cause de la C1. L'une des victimes raconte quelques années plus tard.

Quelques semaines avant les faits, tous les voyants étaient au vert du côté du PSG. Et ce, grâce à un but victorieux du buteur le plus prolifique de l'histoire du Paris Saint-Germain : Kylian Mbappé (256 réalisations en sept saisons). Un premier pas vers une qualification pour le tour suivant de la Ligue des champions. Au match retour, Mbappé remettait le couvercle avec un nouveau but sur la pelouse du Santiago Bernabeu pour cette double confrontation face au Real Madrid. Mais finalement, tout a basculé en quelques minutes, entraînant la chute de l'entraîneur quelques semaines plus tard.

Mauricio Pochettino estime qu'il aurait pu 𝗘𝗠𝗠𝗘𝗡𝗘𝗥 𝗦𝗢𝗡 𝗣𝗦𝗚 𝗔𝗨 𝗦𝗢𝗠𝗠𝗘𝗧 à un moment malgré l'empilement de stars ! ❤️💙



"Si c'est difficile de composer une équipe avec des stars ? 𝗝𝗲 𝗰𝗿𝗼𝗶𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗰'𝗲́𝘁𝗮𝗶𝘁 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲. Si nous avions continué,… pic.twitter.com/YCz3cJuFsM — Footballogue (@Footballogue) March 23, 2026

«Je savais qu'au coup de sifflet final de ce huitième de finale, mon temps à Paris était fini» Aujourd'hui sélectionneur des Etats-Unis avant le coup d'envoi de la Coupe du monde le 11 juin prochain sur le sol américain, Mauricio Pochettino s'est longuement livré à L'Equipe sur son passage de 18 mois au Paris Saint-Germain. Ces 1/8èmes de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid sont la cause de son éviction à ses yeux. « Il nous a juste manqué un petit coup de pouce du destin au Bernabeu en huitièmes retour (1-3). Au Parc, à l'aller, on avait battu le Real Madrid (1-0). Au retour, on a mené au score jusqu'à la 61e minute et cette faute de Benzema sur Donnarumma ? (...) À Madrid, on mène 1-0 et un second but est refusé à Mbappé pour un hors-jeu limite. L'équipe jouait bien avant cette erreur arbitrale. Puis on recule et on perd. C'est la raison pour laquelle cela a pu s'avérer douloureux. Non. Je savais qu'au coup de sifflet final de ce huitième de finale, mon temps à Paris était fini. Vraiment ? Oui. (Il s'interrompt.) Je le savais parce qu'à Paris, l'objectif est de gagner la Ligue des champions. Pas la Ligue 1 ou la Coupe de France ».