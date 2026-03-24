Mercato - OM : Le départ qui soulage Christophe Dugarry, «je n’en pouvais plus»

À la suite de la crise traversée par le club après l’élimination en Ligue des champions, l’OM a connu de nombreux changements au sein de son organigramme. Une personne qui a récemment quitté le club n’est pas regrettée par Christophe Dugarry, qui n’en pouvait plus de le voir à Marseille.
Après avoir enchaîné trois victoires consécutives en championnat face à l’OL (3-2), Toulouse (0-1) et Auxerre (1-0), l’OM a vu sa série s’arrêter dimanche, lors de la réception du LOSC (1-2). Un match très important dans la course à la Ligue des champions, les Olympiens ayant vu les Dogues revenir à seulement deux points au classement, comme Lyon, battu par l'AS Monaco (1-2). Au-delà des résultats, c’est surtout le jeu proposé par Marseille depuis l’arrivée d’Habib Beye qui est loin de convaincre.
« C’est compliqué pour Habib Beye d’arriver en cours de saison »
« C’est compliqué pour Habib Beye d’arriver en cours de saison, t’as pas choisi les joueurs, t’étais peut-être pas le premier choix. Je pense, et heureusement, qu’il y a moyen de faire autre chose, ou alors ça ne sert à rien de mettre un nouvel entraîneur, tu restes avec le même ou au pire tu n’en prends pas, j’en sais rien », a réagi Christophe Dugarry ce lundi dans Rothen s’enflamme sur RMC.
« Pour l’instant, ça ne fonctionne pas, mais je ne regrette pas De Zerbi »
S’il attend plus d’Habib Beye, l’ancien attaquant de l’OM ne regrette pas Roberto De Zerbi pour autant : « Pour l’instant, ça ne fonctionne pas, mais je ne regrette pas De Zerbi. De Zerbi, je n’en pouvais plus. Je trouvais que c’était pas bon, ennuyeux, qu’il analysait pas bien les choses, que les changements en cours de match n’étaient pas bons. Rien n’allait. Je ne vais pas dire qu’Habib Beye c’est une réussite, ce n’est pas le cas. Il a encore sept matchs, je lui souhaite le meilleur, ils sont encore dans la course. »