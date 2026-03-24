Mercato - OM : Le départ qui soulage Christophe Dugarry, «je n’en pouvais plus»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la suite de la crise traversée par le club après l’élimination en Ligue des champions, l’OM a connu de nombreux changements au sein de son organigramme. Une personne qui a récemment quitté le club n’est pas regrettée par Christophe Dugarry, qui n’en pouvait plus de le voir à Marseille.

Après avoir enchaîné trois victoires consécutives en championnat face à l’OL (3-2), Toulouse (0-1) et Auxerre (1-0), l’OM a vu sa série s’arrêter dimanche, lors de la réception du LOSC (1-2). Un match très important dans la course à la Ligue des champions, les Olympiens ayant vu les Dogues revenir à seulement deux points au classement, comme Lyon, battu par l'AS Monaco (1-2). Au-delà des résultats, c’est surtout le jeu proposé par Marseille depuis l’arrivée d’Habib Beye qui est loin de convaincre.

🎙️ Pour Duga, "Timber et Greenwood sont de loin les meilleurs joueurs de l'OM" pic.twitter.com/GFvM4G1I9K — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 23, 2026

« C’est compliqué pour Habib Beye d’arriver en cours de saison » « C’est compliqué pour Habib Beye d’arriver en cours de saison, t’as pas choisi les joueurs, t’étais peut-être pas le premier choix. Je pense, et heureusement, qu’il y a moyen de faire autre chose, ou alors ça ne sert à rien de mettre un nouvel entraîneur, tu restes avec le même ou au pire tu n’en prends pas, j’en sais rien », a réagi Christophe Dugarry ce lundi dans Rothen s’enflamme sur RMC.