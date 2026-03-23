Mercato - OM : Un joueur «a préféré partir»… et il a bien fait !

Alors que l’OM peine à faire émerger des joueurs de son centre de formation depuis plusieurs années, l’un d’eux a préféré partir, s’estimant barré par la concurrence, pour tenter sa chance dans un club moins huppé. Un choix qui s’avère aujourd’hui payant, le principal intéressé ayant été convoqué pour la première fois en équipe de France Espoirs.
Formé au Burel puis à l’OM, Giovani Versini décidait de partir à l’été 2022 pour rejoindre Clermont, où il signait son premier contrat professionnel. Passé par Bourgoin-Jallieu et Châteauroux en prêt, l’ailier âgé de 22 ans s’est engagé avec Pau l’été dernier. Auteur de 9 buts et 4 passes décisives en 27 matchs de Ligue 2 disputés cette saison, il a été récompensé par une première convocation en équipe de France Espoirs lors de cette trêve internationale.
Première convocation avec les Espoirs pour Versini
Giovani Versini pourrait donc participer aux deux matchs qui attendent les Bleuets dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2027, face au Luxembourg (26 mars) et à l’Islande (30 mars). Une belle récompense pour le natif de Marseille, qui confiait auprès de La Provence qu’il aurait « aimé rester à Marseille mais j'ai voulu tenter ma chance ailleurs. À l'OM, c'est difficile de s'imposer. J'ai préféré partir malgré l'amour que j'ai pour le club. »
« Je suis bien conscient qu'il est compliqué pour un jeune de s'y imposer »
Dans un entretien accordé au Phocéen au moment de son départ, Giovani Versini expliquait : « Bien sûr, c'est toujours un rêve pour un jeune marseillais de signer pro à l'OM. Mais je suis bien conscient qu'il est compliqué pour un jeune de s'y imposer, c'est quand même un club qui joue la Ligue des champions et je n'ai aucune rancœur. Je suis déjà très heureux d'avoir fait mon chemin à l'OM. J'ai fait pas mal d'entraînements avec les pros, et jouer au côté d'un Dimitri Payet, c'est déjà quelque chose de grand pour moi. Je n'ai pas de regrets. »