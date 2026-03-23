Mercato - OM : Un joueur «a préféré partir»… et il a bien fait !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM peine à faire émerger des joueurs de son centre de formation depuis plusieurs années, l’un d’eux a préféré partir, s’estimant barré par la concurrence, pour tenter sa chance dans un club moins huppé. Un choix qui s’avère aujourd’hui payant, le principal intéressé ayant été convoqué pour la première fois en équipe de France Espoirs.

Formé au Burel puis à l’OM, Giovani Versini décidait de partir à l’été 2022 pour rejoindre Clermont, où il signait son premier contrat professionnel. Passé par Bourgoin-Jallieu et Châteauroux en prêt, l’ailier âgé de 22 ans s’est engagé avec Pau l’été dernier. Auteur de 9 buts et 4 passes décisives en 27 matchs de Ligue 2 disputés cette saison, il a été récompensé par une première convocation en équipe de France Espoirs lors de cette trêve internationale.

🚨 𝗚𝗜𝗢𝗩𝗔𝗡𝗜 𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗡𝗜 🇫🇷 𝗔𝗩𝗔𝗜𝗧 𝗤𝗨𝗜𝗧𝗧𝗘́ 𝗟’𝗢𝗠 𝗟𝗜𝗕𝗥𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗖𝗟𝗘𝗥𝗠𝗢𝗡𝗧 𝗘𝗡 𝗨𝟭𝟵 ! 👋🆓



À 18 ans, la proposition attendue n’est jamais venue. ❌



« J'aurais aimé rester à Marseille mais j'ai voulu tenter ma chance ailleurs. 𝗔̀… https://t.co/u922y3cOLo pic.twitter.com/YfXUd4kcW1 — BeFootball (@_BeFootball) March 23, 2026

Première convocation avec les Espoirs pour Versini Giovani Versini pourrait donc participer aux deux matchs qui attendent les Bleuets dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2027, face au Luxembourg (26 mars) et à l’Islande (30 mars). Une belle récompense pour le natif de Marseille, qui confiait auprès de La Provence qu’il aurait « aimé rester à Marseille mais j'ai voulu tenter ma chance ailleurs. À l'OM, c'est difficile de s'imposer. J'ai préféré partir malgré l'amour que j'ai pour le club. »