Mercato - PSG : «Ça ne se fera jamais», le coup de froid lâché pour un transfert à Paris !

Pierrick Levallet

L’été prochain devrait être assez mouvementé pour le PSG sur le mercato. Le club de la capitale voudrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique afin de renforcer son effectif. Un nom lié à la formation parisienne depuis un moment est alors revenu sur la table. Mais un journaliste s’est voulu plutôt pessimiste sur ce dossier.

Le PSG a visiblement prévu un été 2026 plutôt agité sur le mercato. Le club de la capitale a souvent été ennuyé par des pépins physiques cette saison et voudrait ainsi offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour éviter de se retrouver dans une situation similaire lors de l’exercice prochain. Les dirigeants parisiens prépareraient donc leur recrutement, et un nom annoncé depuis un moment chez les Rouge-et-Bleu est revenu sur la table.

Mercato - PSG : «Il est intouchable», le transfert «parfait» tombe déjà à l’eau ? https://t.co/k1OwXU2Bg8 — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

Un vieux dossier relancé au PSG sur le mercato ? En effet, Bernardo Silva a une fois de plus été évoqué du côté du PSG récemment. En fin de contrat à l’issue de la saison avec Manchester City, l’international portugais devrait quitter l’équipe de Pep Guardiola cet été. Le milieu de terrain de 31 ans pourrait ainsi débarquer libre chez les Rouge-et-Bleu si les pensionnaires de la Ligue 1 souhaitent le recruter. Mais Pierre Ménès s’est montré plutôt pessimiste sur le sujet.