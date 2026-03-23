Mercato - OM : Medhi Benatia, encore une surprise après sa vraie-fausse démission ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a quelques semaines maintenant, Medhi Benatia annonçait avoir remis sa démission. Le fait est que le Marocain est aujourd'hui toujours à l'OM. En effet, convaincu par Frank McCourt, le directeur du football olympien a finalement remis à plus tard son départ. Mais voilà qu'on ne serait pas à l'abris d'un nouveau rebondissement avec Benatia. Explications.

Le 15 février dernier, dans un message posté sur ses réseaux sociaux, Medhi Benatia annonçait démissionner de ses fonctions à l'OM. « Vous connaissez ma franchise et ma transparence, donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j'ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l'organisation et le développement », pouvait-on notamment lire de la part du Marocain. Rebondissement quelques jours plus tard avec un communiqué de l'OM, annonçant à propos de la démission de Medhi Benatia : « Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l'institution, Medhi Benatia a accepté d'étendre son préavis jusqu'au mois de juin et pilotera l'ensemble des activités sportives ».

Un nouveau problème à l’OM dénoncé sur La Chaîne L’Equipe (et ce n’est pas rassurant) https://t.co/ycb4X9OwEY — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

Va-t-il rester à l'OM ? C'est ainsi qu'aujourd'hui, Medhi Benatia est toujours à l'OM. Le sera-t-il encore la saison prochaine ? Dernièrement, la tendance était donc à ce que le Marocain fasse ses valises à l'issue de cet exercice. Toutefois, selon les informations de Média Foot, ça pourrait encore évoluer concernant Benatia. Il a en effet été révélé que le directeur du football à l'OM pourrait finalement rester. Mais cela ne se fera qu'à certaines conditions visiblement.