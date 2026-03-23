Mercato - PSG : Transfert à 70M€, un ancien de l’OM a été contacté ?

Le Paris Saint-Germain ne semble pas s’être trompé avec lui. Un joli coup qui fait fureur tant au sein de l’institution parisienne qu’auprès de la fan base du PSG. Un transfert notamment validé par un ancien salarié de l’Olympique de Marseille. Il est, à la télévision, passé aux aveux.
En voilà un transfert qui a porté ses fruits. Ces derniers mois, le comité de direction du Paris Saint-Germain a fait quelques paris sur le marché qui ne s’avèrent pour le moment pas payants avec les signatures à 66M€ d’Illya Zabarnyi et de 55M€ bonus compris de Lucas Chevalier. Avant ces investissements, le Paris Saint-Germain a misé sur un attaquant qui lui a certes coûté 70M€, mais qui a immédiatement apporté satisfaction des deux côtés du terrain.
«Luis Enrique réussit à le faire défendre à Paris, ce qui n’a pas toujours été le cas quand un monsieur Garcia était l’entraîneur»
Khvicha Kvaratskhelia a quitté le Napoli en janvier 2025 pour le PSG quelques mois après la première tentative parisienne qui s’est soldée par un échec. Joueur clutch pour l’équipe de Luis Enrique et notamment en Ligue des champions, l’international géorgien de 25 ans se fait également remarqué pour son apport défensif sur les terrains. Le journaliste Thibault Le Rol recevait dimanche soir Rudi Garcia sur Le Club de Ligue 1+ et n’a pas manqué de faire un parallèle entre le « Kvara » du PSG et celui du Napoli. « Quand on parle de Kvaratskhelia, Luis Enrique réussit à le faire défendre à Paris, ce qui n’a pas toujours été le cas à Naples quand un monsieur Garcia était l’entraîneur ». Une intervention qui a fait rire le coach français qui a brièvement côtoyé Kvaratskhelia le temps de 16 matchs. « Il avait besoin aussi de digérer sa formidable saison. Ils ont été champions d’Italie quand je les récupère. C’est un jeune joueur qui a tout d’un coup brillé en devenant champion d’Italie, il fallait qu’il digère ça. Mais c’est un joueur formidable ».
«J’ai eu l’occasion avant qu’il arrive à Paris de pouvoir lui donner mon avis»
Premier entraîneur du Champions Project de l’OM entre octobre 2016 et juin 2019, Rudi Garcia ne semble pas s’être opposé pour autant au transfert à 70M€ de Khvicha Kvaratskhelia chez le club ennemi, à savoir le PSG. C’est le témoignage que l’actuel sélectionneur de la Belgique a tenu sur le plateau de l’émission Le Club de Ligue1+ dimanche soir. « J’ai effectivement eu l’occasion avant qu’il arrive à Paris de pouvoir lui donner mon avis. Et franchement, ça ne pouvait être qu’une recrue de qualité pour le PSG même s’ils ne manquent pas de talent devant avec (Désiré) Doué, (Bradley) Barcola et notre Ballon d’or Ousmane Dembélé. Mais ils ne peuvent pas seulement faire une attaque à trois, voilà pourquoi Nuno Mendes est un peu plus haut puisque Barcola va être absent un petit moment. Luis Enrique teste aussi des choses pour avoir quelques certitudes de plus pour la suite de la compétition. Ils sont quand même engagés pour être champions de France et pourquoi pas refaire la même chose que l’année dernière ».