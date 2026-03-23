Mercato - PSG : Transfert à 70M€, un ancien de l’OM a été contacté ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain ne semble pas s’être trompé avec lui. Un joli coup qui fait fureur tant au sein de l’institution parisienne qu’auprès de la fan base du PSG. Un transfert notamment validé par un ancien salarié de l’Olympique de Marseille. Il est, à la télévision, passé aux aveux.

En voilà un transfert qui a porté ses fruits. Ces derniers mois, le comité de direction du Paris Saint-Germain a fait quelques paris sur le marché qui ne s’avèrent pour le moment pas payants avec les signatures à 66M€ d’Illya Zabarnyi et de 55M€ bonus compris de Lucas Chevalier. Avant ces investissements, le Paris Saint-Germain a misé sur un attaquant qui lui a certes coûté 70M€, mais qui a immédiatement apporté satisfaction des deux côtés du terrain.

"C'est un formidable joueur." 🇬🇪



Rudi Garcia, qui a entraîné Kvaratskhelia à Naples, nous donne son avis sur l'évolution de son ancien joueur. pic.twitter.com/3swVKTLxCV — L1+ (@ligue1plus) March 22, 2026

«Luis Enrique réussit à le faire défendre à Paris, ce qui n’a pas toujours été le cas quand un monsieur Garcia était l’entraîneur» Khvicha Kvaratskhelia a quitté le Napoli en janvier 2025 pour le PSG quelques mois après la première tentative parisienne qui s’est soldée par un échec. Joueur clutch pour l’équipe de Luis Enrique et notamment en Ligue des champions, l’international géorgien de 25 ans se fait également remarqué pour son apport défensif sur les terrains. Le journaliste Thibault Le Rol recevait dimanche soir Rudi Garcia sur Le Club de Ligue 1+ et n’a pas manqué de faire un parallèle entre le « Kvara » du PSG et celui du Napoli. « Quand on parle de Kvaratskhelia, Luis Enrique réussit à le faire défendre à Paris, ce qui n’a pas toujours été le cas à Naples quand un monsieur Garcia était l’entraîneur ». Une intervention qui a fait rire le coach français qui a brièvement côtoyé Kvaratskhelia le temps de 16 matchs. « Il avait besoin aussi de digérer sa formidable saison. Ils ont été champions d’Italie quand je les récupère. C’est un jeune joueur qui a tout d’un coup brillé en devenant champion d’Italie, il fallait qu’il digère ça. Mais c’est un joueur formidable ».