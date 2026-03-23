Mercato : Le PSG l’a choisi, et ça va virer à la catastrophe pour ce joueur ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En grande réussite au LOSC la saison dernière, Lucas Chevalier a fait le grand saut durant l’été en signant au PSG pour 40M€ hors bonus. Une prise de risque qui n’a pas payé pour le moment, puisque l’international français a vu Matveï Safonov le dépasser dans la hiérarchie des portiers, à quelques mois de la Coupe du monde…

À une exception près, le PSG a conservé le groupe qui lui a permis de remporter la première Ligue des champions de son histoire la saison dernière. Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué sont restés dans la capitale, ce qui n’a pas été le cas de Gianluigi Donnarumma, décisif dans ce succès européen, poussé vers la sortie à l’entame de sa dernière année de contrat. Pour le remplacer, le PSG a misé sur Lucas Chevalier, arrivé en provenance du LOSC pour 40 millions d’euros hors bonus. Un choix loin d’être payant pour l’heure.

Luis Enrique : Un record de 10 ans vient de tomber au PSG ! https://t.co/IfDuwskcMJ — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

Le cauchemar de Lucas Chevalier au PSG Appelé à prendre la succession de Gianluigi Donnarumma, parti à Manchester City, Lucas Chevalier s’est finalement installé sur le banc de touche depuis deux mois, ses prestations décevantes ayant permis à Matveï Safonov de devenir titulaire. La dernière apparition du portier tricolore remonte au 23 janvier, de quoi le placer dans une situation inconfortable en vue de la Coupe du monde.