Mercato : Le PSG l’a choisi, et ça va virer à la catastrophe pour ce joueur ?

En grande réussite au LOSC la saison dernière, Lucas Chevalier a fait le grand saut durant l’été en signant au PSG pour 40M€ hors bonus. Une prise de risque qui n’a pas payé pour le moment, puisque l’international français a vu Matveï Safonov le dépasser dans la hiérarchie des portiers, à quelques mois de la Coupe du monde…
À une exception près, le PSG a conservé le groupe qui lui a permis de remporter la première Ligue des champions de son histoire la saison dernière. Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué sont restés dans la capitale, ce qui n’a pas été le cas de Gianluigi Donnarumma, décisif dans ce succès européen, poussé vers la sortie à l’entame de sa dernière année de contrat. Pour le remplacer, le PSG a misé sur Lucas Chevalier, arrivé en provenance du LOSC pour 40 millions d’euros hors bonus. Un choix loin d’être payant pour l’heure.
Le cauchemar de Lucas Chevalier au PSG
Appelé à prendre la succession de Gianluigi Donnarumma, parti à Manchester City, Lucas Chevalier s’est finalement installé sur le banc de touche depuis deux mois, ses prestations décevantes ayant permis à Matveï Safonov de devenir titulaire. La dernière apparition du portier tricolore remonte au 23 janvier, de quoi le placer dans une situation inconfortable en vue de la Coupe du monde.
Deschamps maintient sa confiance, pour l’instant
Jeudi, Didier Deschamps a maintenu sa confiance envers le gardien de 24 ans, convoqué pour la tournée américaine des Bleus avec deux matchs amicaux au programme contre le Brésil et la Colombie aux États-Unis les 26 et 29 mars. « Ça m'est arrivé, souvent, avec des joueurs importants qui pouvaient être ponctuellement en difficulté dans leur club et de leur tendre la main. Ça fait partie de la relation de confiance. Je n'oublie pas qu'à l'automne, il devait concurrencer Maignan », s’est justifié le sélectionneur.
Lucas Chevalier recule néanmoins d’une place dans la hiérarchie des gardiens français. « Cette situation n'est pas idéale pour lui, j'ai échangé avec lui. Il est pris dans un rôle de numéro 3, avait ajouté Deschamps. C’est important pour moi humainement, il n'a pas perdu sa valeur en quatre mois. Il reste en activité. Est-ce que ça va évoluer ? Je lui souhaite, mais je ne mets pas de pression sur le PSG et Luis Enrique ». Alors que Matveï Safonov semble désormais installé comme numéro 1 dans la capitale, Lucas Chevalier peut-il tout perdre et manquer le prochain Mondial cet été ? À vos votes !