Luis Enrique : Un record de 10 ans vient de tomber au PSG !

Luis Enrique est en train de laisser une trace indélébile dans l’histoire du PSG. Le technicien espagnol restera à jamais celui qui a offert au club de la capitale sa première Ligue des champions. Et comme si cela ne suffisait pas, l’ex-coach du FC Barcelone a fait tomber un record vieux de 10 ans chez les Rouge-et-Bleu.
Luis Enrique a déjà une place à part dans l’histoire du PSG. Le coach de 55 ans restera à jamais celui qui a permis au club de la capitale de remporter sa première Ligue des champions. Le technicien espagnol a réussi là où tant d’autres ont échoué depuis l’arrivée de QSI en 2011. L’ancien du FC Barcelone est en train de laisser une trace indélébile chez les Rouge-et-Bleu.
Luis Enrique bat un record au PSG
Et comme si cela ne suffisait pas, Luis Enrique a fait tomber un record vieux de 10 ans ce samedi soir après la large victoire du PSG sur la pelouse de l’OGC Nice (0-4). Selon le compte X Stats Foot, la formation parisienne a trouvé le chemin des filets à 393 reprises en 161 rencontres sous les ordres de l’entraîneur espagnol. Il s’agit là du plus haut total de l’histoire chez les Rouge-et-Bleu sous un même entraîneur. Luis Enrique a ainsi détrôné Laurent Blanc, parti en 2016 (391 buts en 173 matchs officiels).
Le PSG en mode rouleau-compresseur au meilleur moment de la saison ?
Le PSG est en train de revenir en forme au meilleur moment de la saison. Le club de la capitale n’a pas spécialement convaincu lors des six premiers mois de l’exercice 2025-2026. Mais ces dernières semaines, entre la victoire fleuve contre Chelsea en Ligue des champions (8-2 aux scores cumulés) et le succès contre l’OGC Nice (0-4), les champions d’Europe 2025 ont impressionné du monde. À voir si les hommes de Luis Enrique sauront poursuivre sur cette lancée, en vue de la double confrontation face à Liverpool sur la scène européenne.