Luis Enrique : Un record de 10 ans vient de tomber au PSG !

Pierrick Levallet

Luis Enrique est en train de laisser une trace indélébile dans l’histoire du PSG. Le technicien espagnol restera à jamais celui qui a offert au club de la capitale sa première Ligue des champions. Et comme si cela ne suffisait pas, l’ex-coach du FC Barcelone a fait tomber un record vieux de 10 ans chez les Rouge-et-Bleu.

Luis Enrique a déjà une place à part dans l’histoire du PSG. Le coach de 55 ans restera à jamais celui qui a permis au club de la capitale de remporter sa première Ligue des champions. Le technicien espagnol a réussi là où tant d’autres ont échoué depuis l’arrivée de QSI en 2011. L’ancien du FC Barcelone est en train de laisser une trace indélébile chez les Rouge-et-Bleu.

Le PSG a trouvé son porte-bonheur, la série (exceptionnelle) se poursuit https://t.co/zp2r3HLQoS — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

Luis Enrique bat un record au PSG Et comme si cela ne suffisait pas, Luis Enrique a fait tomber un record vieux de 10 ans ce samedi soir après la large victoire du PSG sur la pelouse de l’OGC Nice (0-4). Selon le compte X Stats Foot, la formation parisienne a trouvé le chemin des filets à 393 reprises en 161 rencontres sous les ordres de l’entraîneur espagnol. Il s’agit là du plus haut total de l’histoire chez les Rouge-et-Bleu sous un même entraîneur. Luis Enrique a ainsi détrôné Laurent Blanc, parti en 2016 (391 buts en 173 matchs officiels).