Inquiétude au PSG : Luis Enrique réagit rapidement !

Pierrick Levallet

Si le PSG s’est redonné une certaine avance à la tête de la Ligue 1 avec sa large victoire sur la pelouse de l’OGC Nice (0-4) ce samedi soir, une vive inquiétude s’est installée autour du club de la capitale. Luis Enrique a alors réagi rapidement en conférence de presse.

Ce samedi soir, le PSG a conforté sa place de leader de la Ligue 1. Le club de la capitale s’est largement imposé sur la pelouse de l’OGC Nice (0-4) après avoir obtenu son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions contre Chelsea. Mais une certaine inquiétude s’est installée dans les rangs parisiens après la rencontre. Les sorties de Kang-In Lee après la faute de Youssouf Ndayishimiye et de Senny Mayulu peu avant la mi-temps ont alerté. Luis Enrique a alors réagi rapidement après la rencontre.

«C'est impossible que ça marche» : Même au PSG, on n'y croyait pas... https://t.co/GtcXJJSHZJ — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

«J'espère qu'il n'a rien» « Lee, vous avez pu voir le coup (ndlr : Ndayishimiye lui a marché sur le talon et il a été expulsé). C'était très clair, c'est un carton rouge. C'est un coup et j'espère qu'il n'a rien. Dans le cas de Senny Mayulu, il faut attendre demain (ndlr : dimanche), parce qu'il ne sait pas s'il a (reçu) un coup ou s'il y a un problème musculaire. Il faut attendre demain » a confié l’entraîneur du PSG en conférence de presse.