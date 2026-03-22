«C'est impossible que ça marche» : Même au PSG, on n'y croyait pas...

Une Ligue des champions lors de la 55ème année d'existence du PSG en 2025. Un trophée tant souhaité à tous les étages du club, mais aussi au niveau de la fan base parisienne qui a essuyé bien des revers au fil des années du projet QSI entamé en 2011. Et ce, malgré quelques équipes plus que bien fournies, voire trop selon un ancien joueur. Il raconte.
Pendant la saison 2024/2025, alors que le PSG se trouvait dans une année de « transition », ce fut à ce moment précis que l'équipe de Luis Enrique est parvenue à rafler la tant convoitée et attendue Ligue des champions. Les propriétaires qataris arrivés au printemps 2011 ont tout de suite fait d'une victoire en C1 un objectif crucial avec une planification précise pour la remporter au bout de cinq ans à peu près. Les échecs se sont succédés jusqu'au 31 mai 2025 et une soirée mémorable pour les fans inconditionnels du Paris Saint-Germain (5-0 contre l'Inter en finale de Ligue des champions).
«Il y aura des disputes, des accrochages avec l’entraîneur»
Avec la nomination de Luis Campos survenue au mois de juin 2022 au poste de conseiller football du club à savoir la gestion de la direction sportive, le président Nasser Al-Khelaïfi annonçait le lancement d'un nouveau projet. Fini les équipes de stars, place au développement des jeunes talents. Et à cette époque, le vestiaire était encore peuplé d'étoiles du football telles que Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé pour ne citer qu'elles. Pour Rafinha Alcantara (2020-2022), cette équipe n'avait aucune chance de fonctionner.
« À la pré-saison, lors du premier entraînement où tout le monde était présent, j’ai dit : « C’est impossible que ça marche. » Ça commence au poste de gardien : Keylor Navas ou Donnarumma. Celui qui ne jouera pas va piquer une crise. Il y aura des disputes, des accrochages avec l’entraîneur. En défense : Marquinhos, titulaire, personne ne le remplacera, Kimpembe, l’idole du PSG, et Sergio Ramos. Pour les latéraux, chacun avait son trio de prédilection. En attaque, Di María, Mbappé, Neymar et Messi (Rires) ».
«C’était la meilleure équipe du monde par joueur, par nom, mais en même temps, c’est difficile à gérer»
De passage dans la Charla Podcast en octobre 2025, Rafinha Alcantara passé par le FC Barcelone avec Neymar et Lionel Messi, avouait que cet empilement de talents individuels au Paris Saint-Germain était un calvaire pour l'entraîneur en termes de gestion. « Qui tu enlèves ? Di María, par son poids, et même comme ça, c’est pas un joueur qu’on peut enlever. Ça ne peut pas marcher. Pour un entraîneur, c’est impossible. C’était la meilleure équipe du monde par joueur, par nom, mais en même temps, c’est difficile à gérer. […] Je ne jouais pas, alors je regardais ».