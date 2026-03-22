«C'est impossible que ça marche» : Même au PSG, on n'y croyait pas...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une Ligue des champions lors de la 55ème année d'existence du PSG en 2025. Un trophée tant souhaité à tous les étages du club, mais aussi au niveau de la fan base parisienne qui a essuyé bien des revers au fil des années du projet QSI entamé en 2011. Et ce, malgré quelques équipes plus que bien fournies, voire trop selon un ancien joueur. Il raconte.

Pendant la saison 2024/2025, alors que le PSG se trouvait dans une année de « transition », ce fut à ce moment précis que l'équipe de Luis Enrique est parvenue à rafler la tant convoitée et attendue Ligue des champions. Les propriétaires qataris arrivés au printemps 2011 ont tout de suite fait d'une victoire en C1 un objectif crucial avec une planification précise pour la remporter au bout de cinq ans à peu près. Les échecs se sont succédés jusqu'au 31 mai 2025 et une soirée mémorable pour les fans inconditionnels du Paris Saint-Germain (5-0 contre l'Inter en finale de Ligue des champions).

— JOURNALIST: "Was Neymar the best player of the 2015 Champions League?"



— Rafinha Alcântara: "Yes, he was, but it’s hard to say that when you play next to Lionel Messi, because honestly, I’ve never seen anything like him in my life.



I’ll be frank: in training, I never saw any… pic.twitter.com/WZtdcZ0oPM — The Footy Section (@FTBLsection) March 21, 2026

«Il y aura des disputes, des accrochages avec l’entraîneur» Avec la nomination de Luis Campos survenue au mois de juin 2022 au poste de conseiller football du club à savoir la gestion de la direction sportive, le président Nasser Al-Khelaïfi annonçait le lancement d'un nouveau projet. Fini les équipes de stars, place au développement des jeunes talents. Et à cette époque, le vestiaire était encore peuplé d'étoiles du football telles que Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé pour ne citer qu'elles. Pour Rafinha Alcantara (2020-2022), cette équipe n'avait aucune chance de fonctionner. « À la pré-saison, lors du premier entraînement où tout le monde était présent, j’ai dit : « C’est impossible que ça marche. » Ça commence au poste de gardien : Keylor Navas ou Donnarumma. Celui qui ne jouera pas va piquer une crise. Il y aura des disputes, des accrochages avec l’entraîneur. En défense : Marquinhos, titulaire, personne ne le remplacera, Kimpembe, l’idole du PSG, et Sergio Ramos. Pour les latéraux, chacun avait son trio de prédilection. En attaque, Di María, Mbappé, Neymar et Messi (Rires) ».